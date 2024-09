Can Yaman, le fan si sfogano sui social dopo l'addio a Mania: nessuna risposta da parte dell'attore turco

Gossip TV

Can Yaman e le sue fan dicono addio a Mania, la fragranza del divo turco amatissima dalle sostenitrici. Tanti i messaggi di sfogo per la decisone di Yaman, che rimane latitante e non torna su Instagram.

Il brand Mania, il profumo di Can Yaman amatissimo dalle fan nonché fonte di introiti per le opere di beneficienza della Can Yaman for Children, ha chiuso i battenti per sempre. Le fan dell’attore turco sono molto tristi e si lasciano andare a sfoghi sui social, sperando forse nell’intervento diretto del loro beniamino che, tuttavia, si tiene ancora ben lontano dal mondo di Instagram e Twitter. Ecco cosa sta succedendo.

Can Yaman, Sandokan terminato: si pensa a Sanremo?

Il 2024 è iniziato col botto per Can Yaman. L’attore turco ha iniziato a prendere parte alle riprese di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi, ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari. Dopo una dura preparazione fisica e mentale, Yaman si è calato nei panni della Tigre della Malesia al fianco di un cast internazionale, scegliendo di chiudere momentaneamente la sua pagina ufficiale Instagram per non avere distrazioni. La decisione non ha fatto particolarmente piacere al suo stuolo di fan, abituato a confrontarsi con l’attore e a seguire passo passo i suoi aggiornamenti sul web, ma la decisione è presa e per ora non si torna indietro.

Nel frattempo, dopo quattro lunghi mesi di lavoro, le riprese di Sandokan sono ufficialmente terminate e la serie tv dovrebbe approdare nel 2025 su Rai 1 dopo il lavoro di post produzione. Si mormora anche che Can sarà uno dei super ospiti del nuovo Festival di Sanremo, l’edizione condotta da Carlo Conti dopo l’addio di Amadeus alla Rai, sulla quale ci sono grandissime aspettative. La notizia non è stata ancora confermata ma tutti sperano di vedere Can, elegante e bellissimo, in prima serata sul palco dell’Ariston. Poche settimane fa, poi, è stato annunciato l’addio definitivo al brand Mania, il profumo iconico di Yaman che è stato acquistato da tantissime sostenitrici negli anni. Una notizia che ha spiazzato tutti e che ora è realtà.

Can Yaman, addio a Mania ma l’attore non si palesa

Quando è stato annunciato, sull’account ufficiale di Instagram, che il brand Mania avrebbe per sempre chiuso i battenti, le fan di Can Yaman si sono interrogate sulla decisione inaspettata dell’attore turco che, proprio tramite questo prodotto, ha inaugurato tante raccolte fondi per la Can Yaman for Children. La notizia è diventata realtà poche ore fa e su Twitter le fan dell’attore turco si sono riversate con frasi struggenti per salutare il brand, augurandosi un ritorno o un nuovo inizio.

Le fan non hanno preso bene questa decisione, insomma, e tutti si sarebbero aspettati che in questa particolare occasione Yaman rompesse il suo lungo silenzio stampa, tornando sui socia per dare una spiegazione e ringraziare chi, negli anni, ha reso Mania così famoso. Invece da parte dell’attore turco neppure una parola in merito. La decisione di chiudere temporaneamente l’account Instagram potrebbe diventare una scelta permanente? Cosa trattiene Can dal tornare sui social dopo la fine delle riprese di Sandokan? Il mistero si infittisce.