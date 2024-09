Can Yaman super ospite del Festival di Sanremo 2025? Il rumor sul divo turco

Gossip TV

Can Yaman potrebbe essere tra i super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti? Ecco il gossip sul divo turco.

Can Yaman ha ultimato le riprese di Sandokan e ora lo aspettano nuovi impegni televisivi e con la sua attività benefica, per raccogliere nuovi fondi per la Can Yaman for Children. Nel frattempo si vocifera che, a fronte del grande successo riscontrato negli ultimi anni e del progetto che lo vedrà protagonista su Rai 1, potrebbe essere proprio lui uno dei super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Can Yaman, Sandokan arriva su Rai 1

Le riprese di Sandokan sono ufficialmente concluse e Can Yaman può finalmente prendersi una meritata pausa. Il divo turco si è trasferito anni fa a Roma proprio per poter far parte di questo grande progetto televisivo, che porterà il remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi su Rai 1 nel 2025. Can si è sottoposto ad una dieta ferrea, ha preso lezioni di dizione in inglese per affrontare nel migliore dei modi il copione, ha imparato a danzare e a controllare il cavallo, suo fedele amico in tantissime scene, facendo sì che l’attesa sia valsa la pena e trasformandosi nella perfetta Tigre della Malesia.

C’è grande attesa per la messa in onda di Sandokan anche per via del cast internazionale che comprende, tra gli altri, Ed Westwick nei panni dell’antagonista Lord Brooke e Alessandro Preziosi in quelli di Yanez de Gomera, fedele amico del corsaro creato dalla penna di Emilio Salgari. Prima di tornare sul piccolo schermo, Can ha previsto un incontro con le fan a Madrid a fine settembre, così da raccogliere nuovi fondi per la sua associazione Can Yaman for Children, un ente benefico che negli anni ha dato un grande contributo alla realtà dei reparti degli ospedali pediatrici. Nel frattempo, arrivano anticipazioni sulla possibilità che Yaman sia tra i super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Can Yaman al Festival di Sanremo? Il gossip

Il nuovo anno televisivo sarà molto impegnativo per Can Yaman, che torna anche nella terza stagione di Viola come il Mare che sta spopolando su Netflix, accaparrandosi un posto nella top ten delle serie tv più viste sulla nota piattaforma digitale in Italia. L’attore turco torna a vestire i panni dell’affascinante ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, ma si mormora che potrebbe anche essere uno dei super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il timone della kermesse musicale d’Italia è passato nelle mani di Carlo Conti dopo l’addio di Amadeus alla Rai e, visto che Yaman sarà protagonista su Rai 1 con Sandokan, non è escluso che il protagonista sarà chiamato dal conduttore per presenziare sul palco per la gioia delle sue fan, che potranno vederlo in abito da sera in prima visione tra cantanti e artisti.

La notizia non è ancora stata confermata ma c’è da dire che manca diverso tempo al debutto del Festival che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 sul palco del Teatro Ariston come da tradizione. Nel frattempo, Can potrebbe apparire anche in altri programmi tv, tutti targati Maria De Filippi e Fascino come Amici - ricordiamo lo scorso anno la divertente sorpresa a Cristiano Malgioglio - e C’è Posta per Te dove torna sempre volentieri per far parte di sorprese commoventi ai protagonisti dello show di Canale 5.