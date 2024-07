Can Yaman, decisione drastica: addio al suo brand Mania, ecco perché

Gossip TV

Can Yaman chiude il suo brand di profumi Mania, la decisione dell'attore turco lascia le fan con l'amaro in bocca. Ecco cosa succede.

Mentre si trova sul set di Sandokan, indossando i panni della leggendaria Tigre della Malesia creata dalla geniale penna di Emilio Salgari, Can Yaman torna al centro dei pettegolezzi a causa del suo brand Mania. Sulla pagina ufficiale Instagram del noto profumo dell’attore turco, infatti, è apparso un annuncio spiazzante: il brand chiude per sempre.

Can Yaman torna su Canale 5, poi su Rai con Sandokan

Si prospetta un altro grande anno di successi per Can Yaman. L’attore turco è attualmente impegnato sul set di Sandokan, remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi, ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari. Can ha deciso di disattivare il suo account Instagram per concentrarsi sul lavoro che sta svolgendo sul set, dal quale si è preso una piccola pausa con una notte brava in un noto locale di Roma. Il cast lascerà presto l’Italia per ultimare le riprese oltreoceano, consegnando poi così la serie tv ultimata agli spettatori di Rai 1 dove andrà in onda prossimamente.

Ma questo non è l’unico impegno televisivo di Can, dal momento che la presentazione dei palinsesti Mediaset ha svelato che la terza stagione di Viola come il Mare arriverà il prossimo anno, ben prima da quanto previsto dagli showrunnes. Yaman sarà nel cast con il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, e tutti si chiedono cosa accadrà tra i due protagonisti dopo l’ultima intensa stagione. Nel frattempo arriva una clamorosa notizia che riguarda il brand dell’attore turco Mania, la fragranza che per anni ha fatto sognare le sue fan e che lui ha usato per raccogliere importati fondi da devolvere all’associazione benefica Can Yaman for Children.

Can Yaman, addio al suo profumo: ecco perché

Mentre si presta a impersonare Sandokan, Can Yaman fa sapere alle sue fan di aver preso una decisione sul brand di profumi Mania. L’attore turco, infatti, ha fatto sapere attraverso la pagina ufficiale Instagram della fragranza che ha fatto sognare milioni di fan, e che lui ha utilizzato spesso come fonte per raccogliere fondi da devolvere alla sua associazione benefica Can Yaman for Children, che dal 15 settembre prossimo non sarà più possibile acquistarla online.

“L'avventura di Mania, l'iconica fragranza che ha fatto sognare tutti noi, volge al termine. Il 15 settembre sarà l'ultima data utile per acquistare questo meraviglioso e sensuale profumo. Non perdere l'occasione di possedere un pezzo della storia di MANIA che rimarrà per sempre nel nostro cuore”.

Perché questa decisione? Sembra che le vendite del prodotto, dopo l’iniziale boom dato anche dalla sua popolarità, si siano affievolite e che Can voglia dedicarsi maggiormente ad altri progetti, sacrificando così il suo brand. Molte le proteste da parte delle fan che si sono riversate sulla pagina ufficiale del marchio per chiedere che la chiusura venga spostata almeno di qualche mese.