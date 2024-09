Can Yaman atteso in Spagna per ricevere un nuovo Premio, che colpaccio!

Gossip TV

Can Yaman atteso a Cádiz, in Spagna, per ricevere un nuovo prestigioso premio. Ecco tutti i dettagli sul nuovo traguardo del protagonista di Sandokan.

Can Yaman ha concluso le riprese di Sandokan e ora si gode un po’ di tempo libero prima di tornare davanti le telecamere per la terza stagione di Viola come il Mare. A fine ottobre, il divo turco più sexy di sempre è atteso in Spagna dove gli sarà conferito un nuovo prestigioso premio, ecco tutti i dettagli.

Can Yaman, pausa dal set dopo Sandokan

Dopo oltre quattro mesi di lavoro, Sandokan è ufficialmente terminato e la fine delle riprese è stata festeggiata dal cast internazionale della serie tv, che approderà prossimamente su Rai 1, e dal protagonista Can Yaman che in questo progetto ha messo davvero un impegno fuori dal comune. Il divo turco più amato di sempre si può concedere ora un po’ di relax, prima di tornare davanti alle telecamere per la terza stagione di Viole come il Mare. Yaman, infatti, tornerà a vestire i panni dell’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, che presta invece il volto alla protagonista Viola Vitale, e tutti i fan della fiction in onda su Canale 5 sono curiosi di scoprire se per i due ci sarà finalmente un lieto fine.

Mentre Viola come il Mare viene accolta positivamente anche su Netflix, finendo nella top ten delle serie tv più viste in Italia sulla piattaforma streaming, Yaman si prepara ad incontrare le sue fan a Madrid. L’attore turco è da anni impegnato nella raccolta fondi benefica con la sua associazione Can Yaman for Children, uno splendido esempio di beneficienza che ha aiutato concretamente i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di Italia e Europa. Ma Can dovrà tornare poi nella penisola iberica, in particolare a Cádiz per ritirare un prestigioso premio, ecco tutti i dettagli.

Can Yaman in Spagna, ecco quale premio riceverà

La carriera di Can Yaman è stata a dir poco in veloce ascesa dopo l’approdo della soap Daydreamer su Canale 5, una soap che ha registrato ascolti incredibili e ha aperto definitivamente le porte ai prodotti turchi amatissimi dal pubblico italiano. Yaman si è fatto strada impegnandosi duramente, migliorando la sua dizione in italiano ma anche in inglese, dal momento che ha affrontato copioni in questa lingua sul set de El Turco e ora con Sandokan. Insomma, sebbene è chiaro che inizialmente Yaman è stato notato per la sua bellezza conturbante e la sua spiccata sensualità, è altresì innegabile che l’attore non si sia affidato esclusivamente alle sue doti fisiche per guadagnare rispetto e ammirazione del pubblico.

Ed ecco che in Spagna, a Cádiz, Can riceverà un nuovo premio per la sua carriera durante il South International Series Festival dove, presentandosi come ospite internazionale, gli sarà assegnato uno degli "International Honorary SISF Member Awards”. Un altro traguardo importante per Can che, dopo i sacrifici fatti per Sandokan, non vede l’ora che il pubblico possa apprezzare la sua interpretazione. Nel frattempo tutti si chiedono: quando tornerà ad usare il suo profilo Instagram ufficiale, ormai disattivato diversi mesi fa?