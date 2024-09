Can Yaman conquista Netflix con Viola come il Mare 2, nella Top Ten delle serie tv più viste!

Gossip TV

La seconda stagione di Viola come il Mare con Can Yaman e Francesca Chillemi è approdata su Netflix, e ha subito conquistato un posto di rilievo nella classifica delle serie tv più viste sulla famosa piattaforma streaming.

Can Yaman è Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare, che tornerà il prossimo anno con la terza stagione. L’attore turco buca lo schermo insieme alla collega Francesca Chillemi, che presta il volto alla protagonista Viola Vitale, e anche sulla piattaforma Netflix, dove è approdata pochi giorni fa la fiction, i fan premiano l’impegno dei due attori. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman, Viola come il Mare 2 conquista Netflix

Tra i successi degli ultimi anni, Can Yaman può certamente annoverare le due stagioni di Viola come il Mare. La fiction segue la storia di Viola Vitale, giornalista affetta da sinestesia che torna a Palermo in cerca di risposte sul padre, e finisce con l’innamorarsi dell’ispettore capo Francesco Demir, interpretato proprio dal divo turco. Francesca Chillemi presta il volto alla protagonista e la coppia che forma con Yaman buca lo schermo, tanto che gli ascolti sono stati altissimi per entrambe le stagioni andate in onda su Canale 5 in prima serata. Dopo aver ultimato le riprese di Sandokan, Can ha un altro motivo per festeggiare: Viola come il Mare 2 è approdata sulla piattaforma Netflix da pochissimi giorni ed è già tra le serie tv più viste della piattaforma streaming in Italia.

Decisamente un colpaccio quello del divo turco, che cresce come attore e che vede il suo nome affermarsi a livello internazionale, dato che la fiction è arrivata anche in Brasile e in Turchia, la sua patria, dove è stata molto apprezzata. Ora Yama può tirare un sospiro di sollievo e concedersi una pausa dal set prima dei prossimi impegni televisivi, nell’attesa che anche la serie tv El Turco venga trasmessa sul piccolo schermo entro la fine dell’anno. Mentre impazza il gossip sulla presunta nuova fiamma dell’attore, continuano le indiscrezioni sulla terza stagione della serie tv che lo vede al fianco di Chillemi, e sembra proprio che Can tornerà a vestire i panni di Demir, ma per i due protagonisti ci sarà finalmente il lieto fine?

Can Yaman torna nella terza stagione di Viola come il Mare

Ogni anno sempre gli stessi dubbi: Can Yaman tornerà nel cast di Viola come il Mare? La fiction, targata Lux Vide, è stata rinnovata per la terza stagione e Mediaset ha fatto una contromossa inaspettata, anticipando la messa in onda al 2025 nonostante il debutto fosse atteso per l’anno successivo. Una notizia che ha entusiasmato le fan dell’attore turco, affascinate dal personaggio di Francesco Demir, soprattutto dopo che è stata confermata la presenza di Yaman anche nella terza stagione. Tutti aspettano con grande ansia che vi sia un vero lieto fine tra i due protagonisti, con tanto di matrimonio e famiglia, ma al momento la situazione è tesa dato che le incomprensioni tra Viola e Francesco non accennano a diminuire, massimizzate dalla storia personale della giornalista che ha scoperto verità importanti sul padre e sulla sua malattia, ovvero verità che la portano a desistere dal legarsi a qualcuno per il futuro.

Insomma, il prossimo anno vedremo Yaman nella terza stagione di Viola come il Mare su Mediaset e poi nei panni di Sandokan su Rai 1, un anno intenso che potrebbe essere costellato da altri interventi sul piccolo schermo come ospitate a famosi programmi di Maria De Filippi ma anche, perché no, sul palco del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.