Can Yaman, le riprese di Sandokan sono ufficialmente terminate e lui saluta così le Fan (VIDEO)

Can Yaman e il cast di Sandokan festeggiano la fine delle riprese della serie tv sulla leggendaria Tigre della Malesia. Ecco il video in cui appare l'attore turco dopo l'ultimo ciak.

Dopo ben quattro mesi, sono ufficialmente terminate le riprese di Sandokan con gli ultimi dieci trascorsi trascorsi dal cast della serie tv, targata Lux Vide, sull’Isola di Réunion per le scene finali. Can Yaman, che presta il volto alla leggendaria Tigre della Malesia creata dalla penna di Emilio Salgari, è soddisfatto e felice del lavoro svolto insieme a colleghi e operatori, ed eccolo in un breve video, dopo l’ultimo ciak, che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Tutti i dettagli.

Can Yaman, ultimate le riprese di Sandokan

L’ambizioso progetto del remake di Sandokan ha impiegato più tempo del necessario a partire ufficialmente, ma alla fine la serie tv targata Lux Vide approderà su Rai 1 nel 2025 secondo recenti anticipazioni, con Can Yaman come protagonista, esattamente come annunciato anni fa, dopo il trasferimento ufficiale del divo turco in Italia. L’attore ha messo tutto sé stesso nella fiction ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, tra diete proibitive e lezioni di dizioni per affrontare al meglio il copione in inglese, reso necessario dallo stampo interazione che avrà il nuovo Sandokan con un cast d’eccezione nel quale figurano Ed Westwick, Alessandro Preziosi, l'esordiente Alanah Bloor e tanti altri volti noti del panorama cinematografico e televisivo internazionale.

Yaman ha deciso di allontanarsi dai social, chiudendo la sua pagina Instagram seguita da oltre 10 milioni di fan in tutto il mondo, scontentando le fan ma anche potendo concentrarsi così sulla sua performance senza interferenze dal parte del mondo del web, spesso decisamente poco clemente con i Vip. Ora che le riprese di Sandokan sono ufficialmente concluse, le ammiratrici di Yaman sperano che l’attore torni sui propri passi, e nel frattempo appare sul web il video ufficiale che celebra la fine delle riprese con la spiegazione del progetto ambizioso ma anche con Yaman che si intrattiene in un simpatico siparietto. Il divo turco ama mettersi in gioco ed è anche dotato di un certo sarcasmo che, sebbene non tutti capiscano al volo, lo caratterizza sin dai suoi primi passi nel mondo televisivo.

Can Yaman, il video per salutare i fan di Sandokan

Dopo quattro mesi di riprese, divise tra Toscana, Lazio, Calabria e Isola di Réunion, un budget di quasi 29 milioni euro, più di 500 professionisti, 3000 figurazioni sul set e un cast stellare, le riprese di Sandokan sono ufficialmente terminate. Can Yaman ha impegnato tutta la sua energia in questo progetto, tenendosi più possibile lontano dal gossip per concentrarsi sul set della serie tv, che farà parte dei suoi prossimi impegni televisivi dato che, per la gioia delle sue numerose fan, approderà nel 2025 su Rai 1. Sono state spese energie, soldi e moltissime risorse per creare la serie tv perfetta che possa celebrare la storia del leggendario corsaro innamorato di Lady Marianne, braccato da Lord Brooke e destinato a diventare un simbolo di libertà e coraggio pur non incarnando tutte le caratteristiche del tipico eroe letterario.

Yaman ha deciso di salutare tutti con un breve video, uscendo dal camerino che l’ha ospitato in questi lunghi mesi, con le spade di Sandokan che consegna a qualcuno dietro la telecamere, facendo presente di custodirle perché potrebbero tornare utili. Questo breve video ha fatto il giro del web e tanti hanno pensato che si tratti di un piccolo spoiler: Sandokan tornerà con una nuova stagione? Certamente se il successo della serie tv fosse confermato anche dagli ascolti, potrebbe prospettarsi l’opzione di tornare con una nuova stagione magari che racconti un altro lato della vicenda dopo questa dedicata all’origine della leggenda.