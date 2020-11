Una Vita, Daniela Rubio è Milagros Palacios. Tutto sulla giovanissima attrice della Soap

Anticipazioni TV

Dopo il film Influenze maligne, la giovane Daniela Rubio è diventata Milagros Palacios nella soap Una vita: scopriamo qualcosa di più su di lei...

Daniela Rubio nella soap opera spagnola Una Vita è l'interprete di Milagros Palacios, la terzogenita del patriarca Ramón, sorella minore di Antonio e Maria Luisa Palacios: è vissuta a Parigi con Victor e appunto Maria Luisa, dopo che sua madre Trini è stata assassinata dall'(ex-)amica Celia. Milagros, come il suo nome suggerisce ("Miracoli"), illuminerebbe la sua famiglia con una presenza positiva e solare, tuttavia le ombre del passato le richiederanno di confrontarsi col padre e col fratello Antonito. Ma scopriamo qualcosa di più sul conto di Daniela Rubio, che come vedremo si muove tra tv e cinema...

Chi è Daniela Rubio? Scopriamo qualcosa in più sulla Milagros Palacios di Una Vita

In effetti la giovanissima Daniela Rubio non deve la sua carriera solo alla soap Una vita di Aurora Guerra, anzi sin da bambina si è aggirata nel mondo delle fiction e del cinema spagnolo. In Italia è nota perché già nel cast della serie La caccia - Monteperdido con Megan Montaner, precedentemente in onda su Canale 5, dov'era la bambina rapita Ana.





Ma Daniela Rubio ha preso parte anche all'horror Influenze maligne (2019) di Denis Rovira van Boekholt, un originale Netflix, in un ruolo tuttavia secondario. Ultimamente invece è stata nel cast di El Internado: Las Cumbres, un'altra serie spagnola, nella quale alcuni ragazzi problematici vengono mandati in una scuola speciale in un antico monastero.





Una Vita, Daniela Rubio: vita privata e curiosità

Daniela Rubio vanta diversi interessi, nel suo caso musicali: pianoforte e danza moderna, ma spiando nel suo curriculum online si scopre inoltre una sua conoscenza di ben tre lingue straniere, inglese, tedesco e cinese.





Ormai adolescente, su Instagram Daniela Rubio esprime il suo supporto a miti nazionali dei più giovani, come la band spagnola Extremoduro. In questo video, Daniela si dimostra padrona delle arti social e grande promoter di se stessa!





Quando si è attori sin da bambini, non si sente la differenza tra set e vita reale: Daniela Rubio per esempio qui condivide la sua amicizia con Asia Ortega, coprotagonista proprio in El Internado - Las Cumbres.





Ma Daniela Rubio non vive solo in cinema e tv: qui la vediamo alle prese con un progetto di "poesia raccontata in immagini", portato avanti dall'attrice e artista Rebeca Alemañy (sì, è proprio Lolita in Una vita!). Il titolo del progetto è "Di chi è la tua pelle".





Per Daniela rimane importante la famiglia, tanto che ha messo se stessa e i suoi fratelli al centro di questa bellissima foto...