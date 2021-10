Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ildefonso si suicida. Camino, vedova, riabbraccia Maite!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che il Cortes si toglie la vita, e, poco dopo, la Pasamar può ricongiungersi con la sua amata!

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito al momento in cui Anabel umilia pubblicamente Ildefonso, sbandierando ai quattro venti la sua impotenza. Così, non sopportando la vergogna che prova, l'ex militare decide di rinchiudersi in casa. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto il Cortes prenderà una decisione ancora più drastica: si toglierà la vita. Camino, sola ed affranta, verrà però consolata dalla sua amata Maite...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ildefonso sparisce

Mentre noi vediamo Anabel, ubriaca, dichiarare pubblicamente che Ildefonso è impotente, i telespettatori spagnoli hanno già visto quest'ultimo commettere una pazzia. Il suo nome è ormai sulla bocca di tutti a Calle Acacias, tanto che, alla fine, la voce arriva fino alle orecchie del nonno, il Marchese De Los Pontones, il quale non esita a ripudiare il Cortes, ormai rinchiuso in casa, e ad invitarlo a fare "la cosa giusta": annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio, dato che, di fatto, non è mai stato consumato. Così, il nobile raggiunge Camino per spronarla a lottare per Maite, la persona che davvero ama. In seguito, il giovane farà perdere le sue tracce per svariati giorni; soltanto Cesareo lo vedrà aggirarsi nei pressi di un fiume in uno stato confusionale...

La morte di Ildefonso, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Trascorsa qualche ora dall'ultimo avvistamento, la figlia della ristoratrice fa un sogno: Ildefonso entra a casa, lasciando delle impronte bagnate sul pavimento, le dichiara il suo amore, la ringrazia e le dice addio. Poco dopo, la Pasamar viene a sapere che la guardia civile ha trovato il corpo senza vita del marito nel fiume: tutto fa pensare ad un suicidio. La ragazza, inconsolabile, è convinta che il Cortes non si sarebbe tolto la vita, se soltanto lei lo avesse amato a dovere. Il senso di colpa è tanto forte da spingerla a pensare di rifiutare l'eredità del consorte, che il Marchese vuole offrirle come risarcimento per quanto ha vissuto e subito. Felicia, però, la pensa diversamente: la figlia deve reagire, e soprattutto deve accettare quel denaro che, a suo avviso, in quanto vedova, le spetta di diritto.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Il ritorno di Maite

Oltre alla tristezza, però, Camino prova anche rabbia, e la riversa tutta sulla madre, ritenendola l'unica responsabile per tutto ciò che è accaduto da quando si è intromessa nella sua vita. Infatti, se Felicia non si fosse messa in mezzo, ora Ildefonso sarebbe ancora vivo, perché nessuno avrebbe saputo del suo problema, e lei sarebbe felice, al fianco di Maite. Nel frattempo, come se non bastasse, quest'ultima è svanita nel nulla: ha smesso di scriverle. Perché? Perché era in viaggio verso la Pasamar! Le due, finalmente, si possono ricongiungere, e, commosse, si abbandonano ad un lungo ed appassionato bacio...

