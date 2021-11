Una Vita Anticipazioni Spagnole: Arrivano Aurelio e Natalia Quesada. Marcos ed Anabel sono in pericolo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che su Calle Acacias stanno per abbattersi ben due "uragani"!

Nelle puntate italiane di Una Vita Marcos ed Anabel sono felici di poter costruire una famiglia con Felicia e Camino. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che padre e figlia finiranno ben presto nel mirino dei terribili fratelli Quesada!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Arrivano i temibili Quesada!

Mentre noi non li abbiamo ancora neanche sentiti nominare, i telespettatori spagnoli sanno bene chi siano i fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. Inizialmente, i due interagiscono con Roberto, il nuovo proprietario del ristorante di Calle Acacias. I Quesada vogliono cenare, e nel momento in cui l'Olmedo prova a spiegare che non è possibile, dato che al Nuevo Siglo XX si servono soltanto colazioni, pranzi e merende, l'uomo s'indispettisce. Aurelio non demorde, e, alla fine, Sabina si sente costretta a servire loro un pasto caldo, alle otto in punto.

Aurelio e Natalia vogliono farla pagare a Marcos, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

L'uomo, chiaramente, non ha un bel carattere. Natalia, però, prova a rimediare ai modi poco cortesi di Aurelio, e, con un dolce sorriso, si scusa con gli Olmedo per il modo in cui si è comportato il fratello. I due, tuttavia, non sono di certo giunti nel quartiere soltanto per cenare: hanno un conto in sospeso con Marcos! I Quesada, infatti, conoscono il marito di Felicia, essendo originari come lui del Messico.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: I Quesada si avvicinano a Genoveva e Felipe...

Nel corso di una conversazione tra i fratelli, essi dichiarano che il Bacigalupe pagherà per ciò che ha fatto alla loro famiglia, e nella fattispecie al loro padre. D'altra parte, oltre ad interagire con il signore in questione e con la figlia, Anabel, Aurelio e Natalia interagiranno persino con Genoveva e Felipe... ma perché? Spoiler rivelano che i nuovi arrivati potrebbero riuscire a far girare la testa alla Dark Lady e all'avvocato!

Marcos ed Anabel in pericolo, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Prima delle faccende di cuore, i Quesada dovranno comunque portare a termine il loro piano di vendetta finemente architettato. Aurelio e Marcos avranno modo di ritrovarsi faccia a faccia, e lo scontro sarà piuttosto duro. Il primo bussa alla porta del secondo per consegnarli una missiva di Salustiano, il padre nonché ex socio del Bacigalupe. Quest'ultimo non si lascia intimorire, e sbatte fuori Aurelio. Natalia, di contro, è gentile con Anabel: evidentemente, i consanguinei hanno una strategia opposta. La donna, infatti, sta soltanto fingendo! I guai sono appena cominciati in quel di Acacias...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 26 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.