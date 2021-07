Una Vita Anticipazioni Puntata Serale del 10 luglio 2021: Felipe aggredisce Marcia per difendere Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale del 10 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, l'avvocato, per prendere le parti della moglie, si scaglia contro la domestica!

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 10 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, Felipe, istigato da Genoveva, accusa Marcia di aver attentato alla vita della moglie. Nel frattempo, Bellita, casualmente, ascolta una strana conversazione tra Julio ed Alodia che fa nascere in lei dei sospetti sul marito...

Una Vita Anticipazioni: Felipe difende Genoveva ed aggredisce Marcia!

Marcia non riesce a darsi pace: a causa di Santiago-Israel e di Genoveva, i quali hanno tramato sin dal primo giorno per separarla da Felipe, non ha potuto coronare il sogno d'amore. Era ad un passo dallo sposare l'avvocato quando nel quartiere è arrivato quello che lei credeva fosse il marito, ma che, invece, era soltanto un impostore assoldato dalla Dark Lady. E così, alla fine, quest'ultima ha avuto ciò che desiderava, diventando la nuova signora Alvarez-Hermoso al posto suo. Dopo aver scoperto la terribile verità da Andrade, lo spietato trafficante di donne che voleva riscattarsi in punto di morte, la Sampaio ha provato a fermare le nozze tra Felipe e la Salmeron, ma ha fallito: l'amato le aveva già messo l'anello al dito. Dal momento in cui i novelli sposi sono rientrati dalla luna di miele, la domestica si è prefissata un obiettivo: mettere l'Avarez-Hermoso al corrente di come il Becerra e la vedova Alday abbiano a lungo tramato per divederli una volta per tutte. D'altra parte, Genoveva non ha alcuna intenzione di perdere ciò che ha conquistato versando lacrime proprie e sangue altrui. Quando Marcia bussa alla porta dell'avvocato per fargli la scottante rivelazione, ad aprire è proprio lei, la Dark Lady, la quale fingerà che, al termine dell'incontro, la domestica l'abbia spinta giù per le scale. Nel momento in cui Felipe lo viene a sapere, prende le difese della moglie ed aggredisce verbalmente la Sampaio, cacciandola via. La Salmeron è soddisfatta, la domestica, invece, è distrutta; è il finto marito che la trova e cerca di consolarla, ma soprattutto le rinnova la richiesta di partire insieme per Cuba, come avevano progettato prima che lei lo smascherasse. Marcia, però, è irremovibile: non vuole lasciare Acacias, dove ha un compito da portare a termine, e specialmente non vuole farlo con lui!

Bellita ascolta una strana conversazione, nella Puntata Serale di Una Vita del 10 luglio 2021

Bellita è preoccupata: si è accorta che il marito è concentrato sul nuovo arrivato, Julio, e non capisce il perché. José Miguel, infatti, non ha ancora confessato alla moglie che il ragazzo è il figlio, avuto da una precedente relazione amorosa. La Del Campo, però, ha ben presto cominciato a diventare sospettosa, riflettendo sull'atteggiamento ambiguo di un uomo che conosce alla perfezione. Così, dopo aver interrogato Servante e Jacinto sul rapporto tra il consorte e Julio, ma non avendone cavato un ragno dal buco, la cantante si è messa a cercare altri indizi che potessero portarla a scoprire la verità. Intanto, però, le attenzioni di Bellita sono rivolte anche altrove, ossia alla domestica che il Dominguez ha deciso di assumere per sostituire Arantxa. L'aspirante inserviente in questione si chiama Alodia, ed è stata raccomandata all'attore proprio dal figlio illegittimo. La padrona di casa, tuttavia, non sembra essere affatto soddisfatta di lei. I dubbi della Del Campo sulle due new entry, inoltre, verranno alimentati da una loro conversazione che lei, casualmente, ascolterà: Julio confesserà ad Alodia di nutrire un sentimento di puro affetto per José Miguel!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.