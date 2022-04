Una Vita Anticipazioni 29 aprile 2022: Caron al soldo di Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 29 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Genoveva e Aurelio, ignari delle vere intenzioni di Caron, spingeranno Natalia ad avvicinarsi a lui.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: quello che Genoveva e Natalia non sanno è che Caron è in realtà al soldo di Marcos, che lo paga per mettere in atto un qualche piano ai danni di Natalia.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio spinge affinché Natalia accetti la corte di Pierre Caron

Pierre Caron, appena giunto nel quartiere, ha mostrato interesse per la bella Natalia. Una ghiotta occasione per Aurelio che ha subito cominciato a pressare la sorella affinché accettasse un invito a cena dell'uomo. Natalia negli ultimi tempi frequenta sempre più assiduamente Felipe. In realtà si tratta solo di una messinscena orchestrata da Genoveva: Natalia deve sedurre l'avvocato e spingerlo nella trappola della Salmeron. Eppure, nonostante si tratti solo di una finzione, la ragazza sembra essersi particolarmente legata alla sua "Vittima". E' per questo che la richiesta di Aurelio non verrà accolta con favore...

Una Vita Anticipazioni: Natalia preferisce la corte di Felipe

Aurelio ha pregato Natalia di aiutarlo ad "accalappiare" l'importante Pierre Caron, spera infatti che l'uomo possa aiutare la società e portare grande giovamento agli affari. E' per questo che le comanderà di accettare la corte del Caron. Natalia però, inaspettatamente coinvolta dal bel Felipe, rifiuterà di assecondare la volontà di Aurelio, anzi, per tutta risposta, trascorrerà una serata romantica con l'avvocato.

Marcos assolda Caron per vendicarsi di Natalia, nella Puntata di Una Vita del 29 aprile 2022

L'atteggiamento di Natalia farà chiaramente infuriare Aurelio, convinto che la sorella si stia facendo scappare un'occasione unica. Il Quesada ovviamente non sospetta affatto del nuovo arrivato, ne dubita delle sue buone intenzioni e del suo interesse per Natalia. Le immagini che vedremo in questa puntata però, smentiranno Aurelio dimostrando come si sia in realtà fatto abbindolare da Caron: assisteremo ad un dialogo tra Marcos e l'uomo in cui il Bacigalupe chiarirà di averlo assoldato per vendicarsi della perfida Natalia. Anche Genoveva si è sbagliata, la Salmeron consiglia da giorni all'amica di sfruttare il nuovo arrivato per far ingelosire Felipe, ignara del pericolo che Caron rappresenta per lei!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 aprile al 1° maggio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10