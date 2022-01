Una Vita Anticipazioni 21 Gennaio 2022: Antonito e Natalia, delle foto compromettenti incastrano il politico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che delle foto compromettenti rischieranno di distruggere il matrimonio tra Antonito e Lolita. Chi sta cercando di incastrare il Palacios?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Lolita discute con Antonito in seguito all'arrivo della busta con le fotografie che lo ritraggono per strada con Natalia Quesada. Anabel riceve una lettera da Camino.

Una Vita Anticipazioni: Natalia ha cercato in più occasioni di sedurre Antonito

E' ormai chiaro l'interesse di Natalia per Antonito, attratta da lui infatti, a più riprese ha tentato di sedurlo scatenando la gelosia di Lolita e rischiando di compromettere irrimediabilmente il suo matrimonio. Dopo un primo tentativo di approccio in occasione della festa di Felicia e Marcos, così sfacciato da provocare un malore nella povera moglie del Palacios, Natalia è tornata alla carica dopo alcuni mesi cercando di sedurre il Palacios sotto gli occhi indiscreti del quartiere.

Una Vita Anticipazioni: delle foto compromettenti sconvolgono la pace di casa Palacios

Dopo qualche tentennamento inziale, Antonito sembra essere riuscito ad allontanarsi le tentazioni e il suo matrimonio con Lolita è finalmente tornato sereno. Purtroppo la pace familiare durerà davvero poco, delle foto compromettenti giungeranno all'indirizzo di casa Palacios. Proprio quando Lolita penserà di poter archiviare questa dolorosa storia, immagini rubate di suo marito con Natalia, arriveranno a sconvolgere nuovamente la sua felicità.

Chi sta cercando di incastrare Antonito? nella Puntata di Una Vita del 21 gennaio 2022

Lolita riceve delle immagini sconvolgenti che ritraggono Antonito in compagnia di Natalia, un misterioso fotografo sembra infatti aver colto un attimo molto compromettente di intimità tra i due. Nelle foto si vede Natalia sfiorare le labbra di Antonito, immagine che manda su tutte le furie Lolita, sempre più certa ormai del tradimento. In casa Palacios scoppia dunque una vera e propria guerra, il politico è sconvolto, per quanto pentito dalla eccessiva confidenza concessa a Natalia, sa di non essere andato oltre e teme che le foto facciano parte di un piano per distruggere la sua vita. Ma chi sta cercando di incastrarlo? Natalia, ormai ossessionata dal Palacios, oppure un avversario politico?

