Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2021: Ildefonso svela il suo Segreto. Camino sotto shock!

Una Vita Anticipazioni: Camino affronta Ildefonso

Felicia ignora la distanza e la freddezza di Ildefonso nei confronti della sua giovane sposa, attribuisce infatti ogni colpa a Camino, convinta che i suoi "perversi" gusti, le impediscono di amare suo marito e regalargli la gioia di un figlio. in realtà, Ildefonso, pur avendo tanto combattuto per sposare la giovane Pasamar, si è presto dimostrato un uomo anaffettivo, situazione che ha messo molto a disagio anche la stessa Camino. La ragazza infatti, dopo vari tentativi di approccio, ha deciso di affrontare il marito, per cercare di capire come mai, la prima notte di nozze, lui non abbia desiderato un po' di intimità e si sia solo limitato a sfiorarle la mano.

Una Vita Anticipazioni: Ildefonso nasconde un segreto

Camino, decisa a scoprire le motivazioni che spingono Ildefonso a mettere distanza tra loro, prova a parlargli. La ragazza sta davvero cercando di far funzionare il loro rapporto e soffre per l'assenza di comunicazione e la completa mancanza di intimità. Il dialogo tra i due non sarà però affatto semplice, Ildefonso sembrerà chiaramente nascondere qualcosa che però, faticherà a esternare. Camino si sente in colpa, sa di non provare amore per l'uomo che ha sposato e soprattutto sa di non averne mai fatto mistero con lui, teme quindi che sia proprio la sua ritrosia ad aver inibito Ildefonso. Certo la poverina non può immaginare che invece suo marito abbia problemi di virilità!

Ildefonso non può avere rapporti con Camino. La Pasamar è sotto shock! Nella Puntata di Una Vita del 23 settembre 2021

Nell'episodio in onda vedremo Ildefonso, dopo un lungo momento di incertezza, lasciarsi andare ad una sofferta confessione. Il militare infatti, prenderà il coraggio a due mani e svelerà il suo segreto, lasciando Camino scioccata. Nonostante il pulsante desiderio di farla sua, Ildefonso, ammetterà di aver dei limiti fisici, rimasto infatti vittima di una mutilazione sul campo di battaglia, non può più avere rapporti sessuali, ne ovviamente procreare. La notizia lascerà molto turbata Camino, nonostante ciò, la Pasamar si sforzerà di mostrarsi comprensiva, in fondo anche lei ha costruito questo matrimonio su bugie e inconfessabili segreti!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 25 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.