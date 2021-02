Una Vita Anticipazioni 23 febbraio 2021: Marcia ne è certa! Santiago è un impostore...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia conferma a Casilda i suoi dubbi sull'identità di Santiago e sui suoi rapporti con Genoveva. L'uomo però la convince di poterle trovare un posto di lavoro.

Una Vita Anticipazioni: Marcia è convinta che Santiago menta sulla sua identità

Marcia non si fida di Santiago, è convinta che menta sulla sua identità: quello non è il suo ex marito, non ricorda nulla del loro passato insieme, si contraddice su molti punti e anche il suo comportamento è diverso. La ragazza insomma, ha finalmente aperto gli occhi e inizia diffidare anche del comportamento di Genoveva, più infatti i suoi dubbi su Santiago crescono, più la donna si avvicina a lui. I due nascondono qualcosa!

Una Vita Anticipazioni: Marcia si confida con Casilda

Vedremo Marcia, confusa, parlare dei suoi sospetti a Casilda, sua amica e confidente. La Escolano si mostrerà subito molto preoccupata per la poverina e come lei inizierà a dubitare un coinvolgimento di Genoveva in tutta questa vicenda. Effettivamente a casa Salmeron sta succedendo anche altro di preoccupante, Fabiana da giorni ha notato uno strano comportamento di Ursula che pare aver improvvisamente perso il senno.

Marcia conferma a Casilda i suoi sospetti, nella Puntata di Una Vita del 23 febbraio 2021

E' stata proprio Ursula a far sapere a Marcia della frequentazione di Santiago e Genoveva, confermando dunque i dubbi di Marcia sul conto di suo marito. Ovviamente la Sampaio non immagina cosa stiano effettivamente nascondendo, il fatto che i due siano segretamente alleati non spiega perché Santiago appaia così diverso da come lo ricordava. Casilda comunque è pronta ad aiutarla, ma Marcia è un po' frenata, Santiago le ha proposto un lavoro e una vita lontano da Acacias... Come deciderà quindi di agire e cosa le consiglierà Casilada?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.