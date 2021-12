Una Vita Anticipazioni 17 dicembre 2021: Cesareo intima a Santiago di lasciare subito casa Dominguez!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Cesareo intima a Santiago di lasciare casa Dominguez. Marcos vieta ad Anabel di frequentare Natalia, però non le rivela che la ragazza è arrivata con il fratello Aurelio.

Una Vita Anticipazioni: Santiago si nasconde a casa Dominguez, ma Jacinto nutre dei sospetti

Nascosto in casa Dominguez, Santiago origlia i discorsi intimi di Genoveva e Felipe. Ignaro che l'avvocato, in passato tanto innamorato di Marcia, abbia perso la memoria, sospetta un cinico accordo tra Felipe e la Salmeron. Come è possibile infatti che siano tornati insieme e che vivano un matrimonio felice? Santiago si convince che i due fossero d'accordo fin dal principio e medita vendetta contro entrambi. La sua occupazione di casa Dominguez però non passa inosservata, Jacinto, pronto a vigilare sull'appartamento al momento disabitato, tiene occhi e orecchie ben aperti. L'uomo sente infatti dei rumori sospetti e va subito a controllare...

Cesareo intima a Santiago di lasciare subito casa Dominguez, nella Puntata di Una Vita del 17 dicembre 2021

Cesareo è stato il primo ad accorgersi della presenza di Santiago nel quartiere ma, affrontato faccia a faccia il Becerra, ha deciso di non denunciarlo. Il motivo della inaspettata scelta di Cesareo? Santiago gli ha confidato di essere tornato per inchiodare la vera responsabile della morte di sua moglie Marcia, omicidio per cui lo stesso Cesareo era stato accusato dalla Salmeron. L'uomo ha dunque accettato di coprire Santiago speranzoso di riuscire finalmente a farla pagare a Genoveva. Ora però che Jacinto, allarmato, gli ha confidato di una presenza a casa Dominguez, il vigilante non può più far finta di nulla e affronta Santiago intimandogli di lasciare subito la casa dei due artisti.

Una Vita Anticipazioni: Marcos dice ad Anabel di stare alla larga da Natalia

Di recente abbiamo assistito al primo vero faccia a faccia tra Aurelio e Marcos. Aurelio ha bussato alla porta del secondo per consegnargli una missiva di Salustiano, suo padre ed ex socio del Bacigalupe. Nella lettera erano contenute alcune condizioni che, secondo Aurelio, il Bacigalupe avrebbe fatto meglio ad accettare. Ma Marcos non ha calato la testa e l'ha sbattuto fuori di casa... Purtroppo anticipazioni rivelano che i guai sono solo cominciati per Marcos e sua figlia Anabel, mentre infatti Aurelio è uscito subito allo scoperto, Natalia continua a lavorarsi la giovane Bacigalupe cercando di diventare sua amica. I modi dei due fratelli sono diversi, ma purtroppo il fine è lo stesso. E' per questo che Marcos, intimorito per eventuali ritorsioni sulla sua bambina, pur non rivelandole nulla sulla vera identità di Natalia e sul suo scopo, le dirà di starle alla larga.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.