Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2021: Servante è geloso della collaborazione tra Bellita e Jacinto

Una Vita Anticipazioni: Josè sprona Bellita a scrivere un nuovo disco

Bellita, negli ultimi tempi, si è trovata a fare i conti con un serio problema alla voce: una grave afonia affligge la cantante e rischia di compromettere definitivamente la sua carriera. La diagnosi, riguardante seri problemi alle corde vocali, è arrivata proprio in coincidenza con una allettante proposta di José Miguel: l'uomo l'ha spronata ad incidere un nuovo disco. Bellita è sopraffatta al pensiero che il suo tempo sia ormai finito e che debba dire per sempre addio alla sua passione. Il Dominguez però non si da per vinto e insiste affinché almeno ci provi...

Una Vita Anticipazioni: Bellita propone una collaborazione a Jacinto

Quando il nuovo pezzo sarà pronto, Bellita, fiera della canzone realizzata, prenderà il coraggio a due mani e, radunati i vicini, organizzerà una esibizione pubblica. Nonostante l'ottimo risultato, la Del Campo apparirà abbastanza preoccupata. E' una perfezionista e vuole che tutto funzioni a dovere. E' così che per essere più sicura, decide di inserire l’urlo di Jacinto nella sua nuova canzone.

Il portinaio e la moglie Marcelina restano sorpresi e lusingati dalla proposta della Del Campo. Ovviamente, entusiasti, accettano! La cantante e il suo nuovo compare, grazie all'aiuto di Josè, che riesce ad armonizzare la voce di Bellita e l'urlo di Jacinto, trovano la giusta sintonia e a realizzano un vero capolavoro. Tutto il quartiere è in trepidazione per l'uscita del disco, eppure c'è qualcuno che inizia a nutrire invidia. Stiamo parlando di Servante, l'albergatore proporrà infatti a Jacinto di registrare una canzone con lui, rinunciando alla collaborazione con Bellita. Anticipazioni rivelano però, che lo scaltro ex torero, non ci penserà neppure un attimo e... declinerà l'offerta!

