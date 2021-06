Una Vita Anticipazioni 1 luglio 2021: Ecco chi ha denunciato Maite...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 1 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Camino scopre chi è l'autore della denuncia a Maite, ma qualcosa non torna...

Una Vita Anticipazioni: il commissario Mendez rifiuta a Camino la possibilità di vedere Maite

L'arresto di Maite è avvenuta sotto gli occhi colmi di lacrime della povera Camino, trascinata all'interno del ristorante dal fratello, Emilio, intimorito all'idea che le autorità potessero scoprire il ruolo della giovane nella vicenda: è lei l'amante della Zaldua. La giovane Pasar, agguerrita, si è scaglia contro la madre, accusandola di aver denunciato l'artista, ma Felicia ha negato. Poi ha fatto leva sul senso di colpa di Liberto, chiedendogli di aiutarla a fare visita alla prigioniera. Liberto, pentito, ha accolto la richiesta, ma purtroppo il commissario si è opposto.

Una Vita Anticipazioni: Felicia si impegna per evitare il coinvolgimento di Camino nella vicenda di Maite

Dopo aver rifiutato a Camino e Liberto di vedere Maite, Mandez si è recato alla locanda per interrogare la figlia di Felicia. La Signora Pasamar sarà molto contrariata dall'atteggiamento inquisitorio del commissario e tenterà di fare quanto in suo potere per depositario. La donna infatti, vuole liberarsi di Maite, ma non certo infangare il nome di sua figlia, è per questo che interverrà durante l'interrogatorio aiutandola ad eludere le domande di Mendez.

Camino scopre il nome della persona che ha denunciato Maite, nella Puntata di Una Vita dell'1 luglio 2021

Camino, almeno per il momento, sembra essersi messa al riparo da eventuali accuse. Nessuno sa che è lei l'amante della pittrice, tranne forse la persona che ha denunciato Maite, è per questo che Camino si metterà sulle tracce del responsabile dell'arresto dell'amante. Scoprire chi è il suo nemico, potrà essere d'aiuto sia per liberare Maite, ma anche per evitarle di essere la prossima a finire in carcere. L'aiuto di Liberto, la condurrà fino ad una lavandaia, una certa Concha Lopez, pare che sia proprio la donna ad aver incastrato la povera pittrice. Ma perché? Camino è molto sospettosa, crede infatti che dietro alla denuncia ci sia sua madre e che la lavandaia sia stata solo usata per allontanare ogni sospetto

