Un Professore 2, Anticipazioni: Stasera su Rai1 va in onda la Prima puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Primo appuntamento su Rai1 con Un Professore 2, la Fiction che vede Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei primi due episodi, in onda oggi 23 novembre 2023.

Primo appuntamento su Rai1 con Un Professore 2. Stasera, giovedì 23 novembre 2023, il professor Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, torna in classe per una nuova avventura, in sei prime serate. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi che vedremo in onda oggi, a partire dalle ore 21.30.

Anticipazioni Un Professore 2: cosa succederà nella seconda stagione

Un Professore 2 va in onda da stasera, giovedì 23 novembre 2023. La Fiction ha subito un piccolo slittamento di palinsesto. Sarebbe infatti dovuta partire, su Rai1, lo scorso giovedì ma per sostenere il tennista italiano Jannik Sinner, in corsa per la vittoria agli ATP dopo la vittoria sul campione Novak Djokovic, il suo debutto è stato spostato alla settimana successiva.

La nuova stagione della serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ci riserverà grandi sorprese ma anche un percorso di grande cambiamento. Tutti i personaggi, nuovi o vecchi che siano, affronteranno delle prove che li porteranno a fare i conti delle scoperte impreviste, che li porteranno a maturare. Tra le novità che più sconvolgeranno le puntate e la trama di Un Professore 2, ci sarà l’incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia conoscenza, che si rivelerà un uomo molto importante per la sua vita; ci sarà però anche il ritorno di Floriana, che sconvolgerà Dante, soprattutto perché tra i due ci sarà quella distensione e quel feeling che mancava da tanto. Sarà di nuovo amore?

Simone e Manuel, ormai diventati come fratelli, faranno la conoscenza di nuovi compagni di scuola, ognuno con una storia diversa alle spalle e con un dramma del passato da superare. Tra le new entry, quest’anno, ci saranno Viola e la sua lotta alla disabilità, Ryan e la sua volontà di cambiare vita sfondando nel calcio e Nina, pronta a tutto per levarsi di dosso la sensazione di essere un’estranea perché di diversa nazionalità. Con loro, Mimmo, di cui si è già parlato nella prima stagione, che uscirà dal carcere e legherà moltissimo con Simone. Riuscirà a cominciare un percorso che possa accompagnarlo a conquistare la libertà non solo vigilata?

A unire tutto questo racconto, la filosofia, quella dei grandi filosofi del passato, che sono ancora in grado di insegnare grandi precetti, utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana.

Un Professore 2: la Trama della prima puntata di oggi, 23 novembre 2023

La prima puntata di Un Professore 2 va in onda oggi, giovedì 23 novembre 2023, con due episodi. Ecco la trama:

Nel primo episodio, intitolato Eraclito, tutto scorre, Dante e i ragazzi si preparano per il primo giorno di scuola. Il clima è ancora caldo sia fuori che dentro i cuori di Anita e Dante, sempre più uniti. Nessuno sa ancora della loro relazione ma non potranno certo nasconderla per sempre. Mimmo si mette in contatto con Dante, per dirgli che gli hanno concesso il regime di semilibertà e che per questo verrà trasferito al carcere di Roma, per poter lavorare nella biblioteca del Liceo Leonardo Da Vinci. In IV B, Dante comincia le lezioni ed è pronto per una spiegazione su Eraclito ma soprattutto ad accogliere i nuovi studenti, Nina e Ryan. Anita e Manuel vengono sfrattati e Simone propone ai due di trasferirsi a casa con lui e suo padre. La villa della madre ha tanto spazio. Dopo un’iniziale reticenza, i due accettano ma Anita, che intanto ha trovato un nuovo lavoro, scopre che a Roma è tornato Nicola, una sua vecchia e importante conoscenza.

Nel secondo episodio, intitolato Bergson, il tempo, Mimmo arriva a scuola e incontra Simone, di cui ha sentito spesso parlare. I due ragazzi trovano subito una sintonia come quella che sembra crearsi tra Manuel e Nina. Anita accetta un appuntamento con Nicola, che la invita a passare un pomeriggio nella caffetteria dell’albergo in cui alloggia. Anita scopre che il suo amico ha una figlia, Viola, che dopo un incidente, è rimasta paralizzata e che, per questo, si è chiusa in se stessa e non intende andare a scuola. Anita dà a Nicola il consiglio di rivolgersi a un professore di sua conoscenza, che è sicura riuscirà a convincerla a cambiare idea. Simone intanto viene attaccato da dei bulletti e Mimmo lo difende. Purtroppo la rissa finisce male e uno degli aggressori va in coma. Dante invece, su richiesta della preside, si reca in un hotel per incontrare Viola, che inizialmente lo respinge ma che poi sembra incuriosirsi a quello strano professore, che non ha peli sulla lingua. Ma Dante sta nascondendo un segreto che nessuno deve sapere; da tempo ha dei brutti mal di testa e dopo aver fatto alcune analisi sembra che la sua salute non sia più di ferro. A complicare le cose ci si mette il ritorno inaspettato di Floriana da Glasgow, che torna a casa in un taxi, senza dire nulla a nessuno. E ora?

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.