Un Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction con Alessandro Gassmann in onda dal 16 novembre su Rai1

Presentata oggi la seconda stagione di Un Professore. Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Dante Balestra, pronto a continuare a insegnare ai suoi alunni la filosofia della vita, quella che serve per affrontare il mondo quotidiano. L'appuntamento sarà su Rai1 ma anche su RaiPlay in anteprima il 14 novembre 2023

Presentata oggi, in conferenza stampa, la seconda stagione di Un Professore. La Fiction di Rai1, con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra, ci farà compagnia per sei prime serate – per un totale di dodici episodi, ovvero due a sera – sarà trasmessa in chiaro a partire da giovedì 16 novembre 2023 ma sarà disponibile on demand su RaiPlay, già da domani, martedì 14 novembre 2023. Scopriamo insieme tutte le novità che ci attendono in questo nuovo ciclo di puntate, alla scoperta della filosofia della vita.

Un Professore 2: presentata la nuova stagione della Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Quando un progetto funziona è chiaro che continui. Ed è per questo che da domani – 14 novembre 2023 - on demand su RaiPlay e da giovedì 16 novembre 2023 su Rai1, tornerà Un Professore. La seconda stagione della Fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi tra i protagonisti, è stata fortemente voluta dalla Rai, in collaborazione con Banijay Studios Italy. Questo nuovo ciclo di episodi, dodici in totale, vede il passaggio di testimone da parte di Alessandro Alatri – prematuramente scomparso – ad Alessandro Casale, che ha accolto questo nuovo lavoro, con molta serietà e grande attenzione, per onorare – come ha fatto – la memoria del suo predecessore. Un Professore 2 è una creatura dai grandi padri, che hanno saputo raccontare il percorso dei personaggi, in un crescendo di maturità e di consapevolezza, che non coinvolge solo i giovani alunni del professor Dante Balestra. A crescere saranno tutte le voci di questo grande racconto di vita, che vede la scuola come una grande famiglia, a supporto della famiglia di sangue, in un percorso in cui si deve imparare a mettere in ordine le tensioni, gli amori, l'odio e i conflitti, che normalmente si incontrano nella propria strada.

Un Professore 2: la Trama della nuova Fiction in onda dal 16 novembre 2023 su Rai1

La seconda stagione di Un Professore si apre con i protagonisti in un apparente equilibrio. Le cose sembrano aver preso una piega piuttosto felice dopo la fine della prima stagione ma l’apparenza a volte inganna o meglio è destinata a cambiare da un momento all’altro. Dante e Anita si sono dichiarati il loro amore e Simone e Manuel approvano la loro unione. Tutti e quattro si sono trasferiti nella grande villa di Floriana e vivono felici. Pure al liceo Leonardo Da Vinci le cose stanno andando bene. Dante è ancora una volta chiamato a essere un professore, un padre e un mentore, pronto a gestire – con piglio filosofico, tra il geniale e l’anticonformista – amori, sogni a occhi aperti, speranze infrante e genitori invadenti. A scuola ci sono sempre la preside Smerigli e i colleghi professori, caratterizzati sempre dalle loro manie e incapaci di liberarsi dai loro guai quotidiani. Caos, allegria e spirito di classe, sono rimasti inalterati, così come sono rimasti anche Luna, Matteo e Laura, pronti ad affrontare delle nuove sfide. Ma le novità sono alla porta. Arrivano infatti Nina, una ragazza dalle origini polacche e con una vita alle spalle costellata di problemi, Ryan, una promessa del calcio arrivata dall’Africa, che sembra interessarsi più al pallone che allo studio. Con loro anche Viola, una ragazza disabile e dal carattere difficile e infine Mimmo, una vecchia conoscenza di Dante, uscito dal carcere minorile di Nisida e pronto a rifarsi una vita, nella semilibertà che gli è stata concessa.

Tutti loro saranno protagonisti di un nuovo turbinio di problemi, avventure, amori e scoperte, che non lasceranno nessuno indietro. Molti saranno i cambiamenti e i colpi di scena, primo tra tutti il ritorno inaspettato di Floriana, che si troverà a gestire una situazione famigliare sovraffollata e una nuova “rivale” da affrontare. Ma anche Dante dovrà guardarsi le spalle dal passato di Anita, stupita dall’arrivo di Nicola, un uomo carismatico e padre di Viola, che lei conosce da tempo e che potrebbe portarla a fare i conti con dei nuovi sentimenti. Insomma Dante e Anita dovranno proteggere la loro relazione.

Un Professore 2, il Cast: Vecchie e nuove conoscenze della Fiction di Rai1

Dalla conferenza stampa di Un Professore 2 è emerso l’immenso lavoro che il cast ha svolto per rendere la nuova stagione della Fiction lo stesso capolavoro della prima. Un impegno che per molti ha significato fare i conti con il dolore della perdita di Alessandro Alatri. Claudia Pandolfi non ha fatto mistero di aver dovuto mettere da parte la tristezza per riprendere in mano il personaggio di Alice, creatura creata personalmente dal regista scomparso e fortemente voluta da lui. Superato il confronto con la dura realtà e trovata la via per continuare – con grande professionalità – sia l’attrice che tutti i suoi colleghi si sono buttati a capofitto in una nuova avventura. I giovanissimi hanno rivelato di aver trovato un grande sostegno in tutta la classe di loro coetanei e di essere stati in grado di maturare insieme al proprio personaggio, in un percorso che ha permesso di sottolineare quanto l’aiuto degli adulti, della scuola e dei propri compagni, possa far superare le diseguaglianze e far ritrovare l’umanità.

Ma scopriamolo questo nutrito cast che ci farà compagnia nelle nuove puntate di Un Professore 2:

Dante , interpretato da Alessandro Gassman : in questa stagione la sua relazione con Anita sarà messa alla prova dal ritorno di Floriana e dalla strana e scomoda convivenza tra tutti loro . E come se non bastasse , ecco arrivare una vecchia conoscenza di Anita : Nicola ;

, interpretato da : in questa stagione la dal e dalla . E , ecco arrivare una : ; Anita , interpretata da Claudia Pandolfi : nella seconda stagione la rivedremo vivere insieme a Dante, nella villa della ex moglie del Balestra. L’equilibrio tra i due verrà messo in pericolo dal ritorno di Floriana ma anche dall’inaspettato incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia fiamma, tornato a Roma;

, interpretata da : nella seconda stagione la rivedremo vivere insieme a Dante, nella villa della ex moglie del Balestra. dal ritorno di Floriana ma anche dall’inaspettato incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia fiamma, tornato a Roma; Floriana interpretata da Christiane Filangieri : partita a Glasgow nella prima stagione, tornerà nella seconda per restare . Ritroverà inaspettatamente una certa complicità con l’ex marito e tra i due comincerà a serpeggiare l’idea che possano riprendere da dove si erano lasciati ;

interpretata da : partita a Glasgow nella prima stagione, . inaspettatamente una certa e tra i due comincerà a ; Virginia , interpretata da Pia Engleberth : presente sin dalla prima stagione, continuerà a essere vitale , esuberante e comica . Grande spalla per Dante, suo figlio;

, interpretata da : presente sin dalla prima stagione, , . Grande spalla per Dante, suo figlio; Nicola , interpretato da Thomas Trabacchi : un manager di successo , appena ritornato in Italia dopo aver passato anni all’estero. Si scoprirà essere il padre di Viola ma anche un uomo pragmatico , potente e infelice . Con sua figlia non è in grado di comunicare , soprattutto non dopo il tragico incidente che ha costretto la giovane su una sedia a rotelle. Il suo ritorno creerà non pochi problemi tra Anita e Dante ma anche nella vita di Manuel , che si aprirà a nuove emozioni ;

, interpretato da : un , appena dopo aver passato anni all’estero. Si scoprirà essere il ma anche un , . , soprattutto non dopo il tragico incidente che ha costretto la giovane su una sedia a rotelle. Il ma , che ; Simone , interpretato da Nicolas Maupas : nella seconda stagione prenderà sempre più consapevolezza della sua omosessualità . Tra lui e Manuel si è creata una grande amicizia . A scuola si avvicinerà a Mimmo , un ex studente di suo padre;

, interpretato da : nella prenderà . si è creata una . A scuola , un ex studente di suo padre; Manuel , interpretato da Damiano Gavino : per Dante ormai un secondo figlio e uno dei suoi migliori studenti di filosofia. Conoscerà Nina , una delle ultime arrivate in IV B, e ne sarà subito conquistato . L’ arrivo di Nicola lo porterà a vivere nuovi sentimenti ;

, interpretato da : e uno dei suoi migliori studenti di filosofia. , una delle ultime arrivate in IV B, e . L’ lo porterà a vivere ; Viola , interpretata da Alice Luparelli : figlia di Nicola e nuova alunna di Dante è una ragazza molto testarda ma che, dopo l’incidente d’auto in cui è rimasta paralizzata agli arti inferiori , si è chiusa in sé stessa , facendosi scudo della sua intelligenza vivace. Grazie alle relazioni con i nuovi compagni , in particolar modo con Manuel e con Rayan - che sembrano ai suoi antipodi in tutto e per tutto – riuscirà a cominciare un percorso di accettazione e di elaborazione della sua disabilità ;

, interpretata da : è una ragazza molto testarda ma che, dopo l’incidente d’auto in cui , , facendosi scudo della sua intelligenza vivace. , in particolar modo - che sembrano ai suoi antipodi in tutto e per tutto – un e di elaborazione della ; Rayan , interpretato da Khadim Faye : una giovane promessa del calcio arrivato dall’Africa, gioca in una squadra della Capitale e da questa è stato spedito a studiare nella classe di Dante. Più interessato al pallone che allo studio , prende la vita con leggerezza o almeno così pare. In realtà nasconde un passato complicato e una grande profondità di carattere;

, interpretato da : una arrivato dall’Africa, gioca in una squadra della Capitale e da questa è stato spedito a studiare nella classe di Dante. , o almeno così pare. In realtà e una grande profondità di carattere; Nina , interpretata da Margherita Aresti : altra new entry nella classe di Dante . Una ragazza di origini polacche di grande intelligenza e spigliatezza. È una brillante studentessa che eccelle in tutte le materie e che ama la lettura. Sotto la sua vispa intelligenza si cela, però, una situazione sociale difficile e una vita complicata con cui Manuel e Dante finiranno per fare i conti ;

, interpretata da : altra . Una di e spigliatezza. È che eccelle in tutte le materie e che ama la lettura. Sotto la sua vispa intelligenza si cela, però, una e finiranno per ; Mimmo interpretato da Domenico Cuomo: è un ex studente di Dante di origini napoletane, finito in carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà alla biblioteca della Leonardo Da Vinci, dove lavora di giorno prima di rientrare in carcere la sera. A scuola si avvicinerà a Simone;

E ancora Laura interpretata da Elisa Cocco, la prima della classe, ma non per questo una secchiona; appassionata e decisa a vivere la sua adolescenza fino in fondo. Dopo la fine della loro relazione, tra lei e Simone si è instaurata una bella e affettuosa amicizia; Luna interpretata da Luna Miriam Iansante, sorridente, spensierata, solare, è l’amica di tutti. Nel corso della seconda stagione si ritroverà ad affrontare una situazione spiacevole.

Ma anche:

Matteo interpretato da Davide Di Vetta ;

interpretato da ; La preside Ada Smeriglio , interpretata da Federica Cifola ;

, interpretata da ; Marina Girolami interpretata da Sara Cardinaletti ;

interpretata da ; Attilio Lombardi interpretato da Paolo Bessegato ;

interpretato da ; Franco De Angelis interpretato da Giorgio Gobbi ;

interpretato da ; Grazia Morelli interpretata da Francesca Romana De Martini ;

interpretata da ; Molosso interpretato da Pio Stellaccio : uno dei compagni di cella di Mimmo. Un delinquente che coinvolgerà il ragazzo in un brutto giro;

interpretato da : uno dei compagni di cella di Mimmo. Un delinquente che coinvolgerà il ragazzo in un brutto giro; Sig. Ardenzi interpretato da Enzo Provenzano ;

interpretato da ; Il Pantera interpretato da Mirko Frezza.

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.