Un Posto al Sole non andrà più in onda su Rai3? Destino incerto per la Soap!

Un Posto al Sole potrebbe lasciare il suo posto su Rai3. La Soap potrebbe subire presto uno spostamento su Rai2.

Come Marina Giordano nella foto in copertina di questo nostro articolo, anche noi abbiamo la faccia perplessa e preoccupata. Il destino di Un Posto al Sole è incerto! Sono ormai molti mesi che si vocifera di un cambiamento di programmazione della Soap, per far posto a un access prime time dedicato all'informazione. Upas potrebbe quindi lasciare molto presto – si dice in autunno – la sua consueta striscia in partenza alle 20.45 su Rai3, per essere ricollocato in un altro orario o addirittura su un altro canale.

Un Posto al Sole non andrà più in onda su Rai3?

È da ottobre scorso che rincorriamo le voci sul possibile cambio di programmazione di Un Posto al Sole. Poco prima della fine del 2021 si era paventata l'idea che la Soap dovesse essere spostata in un orario pomeridiano – come era all'inizio della sua storia – per lasciare spazio a un programma dedicato all'informazione. La proposta, tenuta al vaglio per diverso tempo, era stata poi “bocciata”, grazie anche alle ritrosie dei fan di Upas, da mesi piuttosto irritati dai continui spostamenti e dalle continue e improvvise cancellazioni delle puntate.

Con i primi mesi del 2022 si è però tornato a parlare della necessità di inserire nell'access prime time (orario precedente alla prima serata) di Rai3, un programma di informazione, per fare concorrenza a Barbara Palombelli su Rete4 e a Lilli Gruber su La7, affidato a Bianca Berlinguer. Un Posto al Sole torna quindi nel limbo del “cosa ne sarà di me?” ma stavolta, oltre alla proposta di piazzare la Soap nel pomeridiano – già piuttosto contestata – si fa largo un'altra ipotesi. Upas potrebbe mantenere l'orario delle 20.45 ma su Rai2. Ci sarebbe quindi uno spostamento di rete, per permettere ai fedelissimi upassini di continuare a godere delle vicende di Palazzo Palladini durante il pasto serale. Non ci sono ancora conferme in merito ma supponiamo che notizie certe potrebbero giungere molto presto, visto che il cambiamento dovrebbe essere previsto per l'autunno 2022.

