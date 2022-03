Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile 2022: Bianca cade in una trappola del web. Il risultato è drammatico

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 28 marzo al 1° aprile 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 28 marzo 2022

Ornella ha un altro duro scontro con Crovi, in ospedale, proprio mentre, a casa, Viola e Patrizio cercano di organizzare una cena di riconciliazione. Bianca sembra sempre più succube della pericolosa web challenge a cui sta partecipando. Messo in allarme da Silvia, Guido comincia a credere che un suo collaboratore abbia le "mani lunghe".

Puntata in onda Martedì 29 marzo 2022

Mentre le incomprensioni tra Franco e Angela sembrano acuirsi sempre di più, Bianca, sempre più combattuta, si metterà nei guai. Fra Ornella e Raffaele continua la freddezza. Il dottor Crovi deciderà per l'ennesima volta di contravvenire alle indicazioni della Bruni. Decisi a scoprire se davvero Cotugno sia il colpevole del furto al Vulcano, Guido e Mariella gli tenderanno una trappola.

Puntata in onda Mercoledì 30 marzo 2022

Spaventata e preoccupata che la professoressa possa averla riconosciuta mentre imbrattava il muro della scuola, Bianca diventa sempre più intrattabile finendo per innescare dei sospetti in Franco. Mentre Rossella assiste a un momento di unione professionale tra Riccardo e Virginia, arriva il giorno della partenza di Patrizio, per la Spagna, che mette ancora più in risalto la distanza tra Raffaele e Ornella.

Puntata in onda Giovedì 31 marzo 2022

Franco capisce che dietro l'atto di vandalismo perpetrato a scuola di Bianca si nasconde proprio sua figlia. Il Boschi chiederà spiegazioni alla bambina, ma un arrivo inaspettato li interromperà. Nel frattempo Mariella, contro il parere di Guido, invita Silvia e Giancarlo a cena. Intanto Marina, saputo da Filippo delle pressioni esercitate su Chiara Petrone sulla dismissione dell'albergo, decide di affrontare Roberto.

Puntata in onda Venerdì 1° aprile 2022

Per proteggere Chiara, Marina indaga su cosa si nasconde dietro la questione della vendita dell'albergo. Intanto la Petrone, sempre più schiava della droga, cade nella trappola organizzata da Lara ai suoi danni. Michele scoprirà a breve di come Giancarlo sia ormai quasi del tutto parte della vita di Silvia, mentre Angela torna a Napoli e ha subito un duro scontro con Franco.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.