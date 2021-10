Un Posto al Sole Cambia Orario? Ecco cosa sta succedendo alla Soap di Rai3

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole potrebbe cambiare orario e passare nella fascia preserale, alle ore 18.30. La Soap di Rai3 è in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. La proposta sarebbe al vaglio della Rai.

È una notizia che si sta diffondendo ormai da diverse ore. E se inizialmente si pensava fosse un “gossip soappoperiano” - nonostante la fonte fosse molto attendibile – pare proprio che sia una realtà concretizzabile. Un Posto al Sole potrebbe cambiare orario. La Soap di Rai3, che occupa la fascia oraria serale dalle 20.45 alle 21.20 circa, sarebbe destinata a riempire – tra qualche tempo – quella compresa tra le 18.30 e le 19.00. Un cambiamento che lascia perplessi molti fan, ormai abituati a cenare o gustarsi il dopocena insieme alle vicende di Palazzo Palladini. Ma vediamo cosa sta succedendo.

Un Posto al Sole, Cambiamento di orario in arrivo?

A diffondere la notizia è stata Dagospia e l'attendibilità del sito ha fatto immediatamente drizzare le antenne a tutti i fan della Soap di Rai3. Quello che si prospetta e un cambiamento epocale, visto che Un Posto al Sole occupa la fascia serale delle 20.45 ormai da molti anni. Ma la possibilità che questo possa succedere sembra davvero concreta. Alla base della decisione ci sarebbe la volontà della Rai di inserire in quell'orario un nuovo Talk Politico, affidato a Lucia Annunziata. Si tratta infatti di un orario molto ghiotto per l'informazione politica visto che, su Rete4 e La7, vanno già in onda rispettivamente Barbara Palombelli e Lilli Gruber.

Un Posto al Sole: I fan contro il cambiamento di orario

Ma il cambiamento di orario, sebbene sicuramente ottimale per l'informazione politica, non piace ai fan di Un Posto al Sole anche se - c'è da dirlo - la Soap nei primi anni andava in onda proprio a quell'ora. La fascia delle 20.45 - in questi anni - ha però maggiormente fidelizzato il pubblico e lo ha tenuto incollato allo schermo per scoprire cosa succede tra i larghi piani del grande Palazzo Palladini. E più di una volta – quanto in questi due anni Upas è stato spostato o addirittura cancellato dai palinsesti per far posto a programmi politici – i suoi affezionati non hanno lesinato critiche alla stessa Rai, furiosi di aver perso la puntata. Insomma la decisione al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell'Ad Fuortes, potrebbe scatenare dei malcontenti negli upassini.

Un Posto al Sole, una brutta notizia alla vigilia dei suoi 25 anni

Un Posto al Sole si è ormai cristallizzato da anni alle 20.45 e sicuramente il cambiamento di orario sortirà un certo effetto. C'è da chiedersi se lo spostamento alle 18.30 non farà calare lo share della Soap oppure se riuscirà ad attirare un numero maggiore di telespettatori, magari di solito impegnati nella cena. Rimangono solo supposizioni, in attesa che arrivi la conferma o la smentita di questa ipotesi. Certo è che la notizia è arrivata in un momento molto importante per Upas. Domani, 21 ottobre 2021, la Soap compie 25 anni e tutti gli attori saranno impegnati sulle loro pagine social e su RaiPlay a festeggiare questo grande traguardo. Potrà questa news offuscare la felicità del momento? Noi crediamo di no e poi nulla è ancora sicuro!

