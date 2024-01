Un Posto al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024: Diego parte per la Polonia per salvare Ida!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dall'8 al 12 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'8 al 12 gennaio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 gennaio 2024

La telefonata di Ida non ha calmato Diego, anzi lo ha reso più nervoso che mai. Il Giordano ha capito che qualcosa non va e vuole capire cosa stia succedendo alla sua amata. Intanto Madga, in Polonia, tiene sua nipote sempre più segregata, impedendole con la forza di muoversi e allontanarsi da casa. A Napoli, Diego pensa di affrontare Marina e Roberto appena tornati dal loro viaggio a Londra. Il ragazzo pretende risposte. Intanto Luca ha un altro vuoto di memoria mentre Giulia è in Sicilia da Angela e Franco. Le sue condizioni di salute stanno peggiorando? Filippo cerca di mediare tra Micaela e Michele, il cui rapporto professionale è sempre più fumantino. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole dell'8 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 9 gennaio 2024

Diego non si è lasciato convincere da Roberto e Marina e intende vederci chiaro nella faccenda. Per questo, accompagnato da Raffaele, prende il primo volo utile per la Polonia, pronto a trovare Ida. Nunzio vuole soffocare i suoi sentimenti per Rossella e per dimenticarsi del suo amore impossibile, riprende a frequentare Diana. Peccato che l’architetto, nel mentre, abbia cominciato a frequentare qualcun altro. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 10 gennaio 2024

Ferri scopre troppo tardi che i Giordano gli hanno mentito e che non sono volati per la destinazione che gli hanno dichiarato. Raffaele e Diego arrivano in Polonia e cominciano a cercare Ida. Mariella intende vendicarsi dell’atteggiamento fastidioso di Micaela, che vive la sua storia con Samuel come se nulla fosse e come se non avesse causato dolore alla sua adorata nipotina Speranza. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 10 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 11 gennaio 2024

Roberto e Marina prendono il primo aereo per la Polonia con l’intento di fermare Raffaele e Diego, prima che sia troppo tardi. I Giordano intanto, trovata la casa dove abita Ida, potrebbero finire nei guai sino al collo. Alberto si dimostra sempre più inadatto al suo ruolo di padre e Giulia, preoccupata per il piccolo Federico, fa a Clara una proposta che potrebbe aiutarla almeno un pochino. Micaela vuole vendicarsi dell’atteggiamento di Silvia, che l’ha richiamata all’ordine. La Cirillo è convinta che dietro a questa azione ci sia lo zampino di Mariella. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole dell'11 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 12 gennaio 2024

Diego e Raffaele non sono riusciti a incontrare Ida nonostante abbiamo trovato la sua casa. Diego non intende rinunciare al suo obiettivo di riunirsi con la sua amata e suo padre promette di aiutarlo. Ida intanto comincia a credere che i Giordano non siano al sicuro e che la sua famiglia, o Marina e Roberto, finiscano per metterli in pericolo. Marina inizia a pensare che la situazione stia sfuggendo di mano sia a lei che a suo marito. Alberto non si dimostra un padre né attento né premuroso e Giulia spinge Clara ad accettare l’impiego al Centro di Ascolto. Qualcuno però ci rimane molto male. Micaela dichiara guerra a Mariella e le gioca un brutto scherzo. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 12 gennaio 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.