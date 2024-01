Un Posto al Sole Anticipazioni 9 gennaio 2024: Nunzio vuole voltare pagina mentre Diego vola in Polonia per trovare Ida!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio cercherà di soffocare i suoi sentimenti per Rossella riavvicinandosi a Diana mentre Diego partirà per la Polonia per trovare Ida.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 9 gennaio 2024 alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Diego non crederà nemmeno a una parola detta da Roberto e Marina e deciderà di fare le valigie e di cercare da solo Ida in Polonia. I Ferri dovranno stare molto attenti visto che il Giordano sarà più che mai scatenato e Raffaele gli darà una mano partendo con lui. Intanto Nunzio, tormentato ancora dai suoi sentimenti irrealizzabili per Rossella, riprenderà a flirtare con Diana, che però si è legata a un altro uomo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina mentono e cercano di depistare Diego

Diego ha affrontato Roberto e Marina per sapere dove sia Ida, perché non sia con loro e perché non sia tornata in Italia. I Ferri hanno tentato in tutti i modi di sviare i sospetti del giovane barista ma senza ottenere alcun risultato. Diego ha anzi iniziato ad avere ancora più dubbi che Roberto e sua moglie gli stiano dicendo la verità. E convinto di dover andare in fondo alla faccenda, prenderà una decisione che travolgerà le trame della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego parte per la Polonia per cercare Ida

Diego non ha creduto neanche a un momento alle parole di Roberto e Marina e non si è convinto che Ida sia al sicuro. Il ragazzo è certo invece che la sua preziosa amica sia in difficoltà e abbia bisogno di aiuto. Per questo motivo ha fatto le valigie e, accompagnato da Raffaele – pronto a dargli una mano in questo momento – è corso in aeroporto per prendere il primo volo verso la Polonia. Per non destare sospetti nei Ferri, lui e suo padre hanno inventato una scusa e hanno raccontato loro di essere diretti verso un’altra destinazione. La loro missione porterà buoni frutti? Salveranno la povera Ida?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio cerca di soffocare i suoi sentimenti per Rossella

Il matrimonio di Rossella e Riccardo si avvicina e Nunzio si sta rendendo conto, sempre più, di provare ancora dei forti sentimenti per la sua amica. Il ragazzo cercherà di soffocarli e per distrarsi dai suoi problemi di cuore, riprenderà a vedersi con Diana. L’architetto, nel mentre, si è avvicinata a un altro uomo e potrebbe non dare al Cammarota le attenzioni che lo chef spera di avere da lei.

