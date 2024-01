Un Posto al Sole Anticipazioni 12 gennaio 2024: Ida nel panico. Diego e Raffaele sono in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida penserà che Diego e Raffaele stiano correndo un grosso rischio e siano in pericolo.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 12 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Ida sarà molto in ansia per Diego e Raffaele. La ragazza avrà paura che i due siano in pericolo e che la sua famiglia, in accordo con Marina e Roberto, potrebbe fare loro del male. Intanto Giulia continuerà ad agire contro Alberto. La Poggi sarà più che mai convinta che il Palladini non sia un buon padre e per questo spingerà Clara ad accettare l’impiego al Centro di Ascolto. Qualcuno però non sarà così tanto contento che la Curcio abbia ricevuto questa opportunità. Micaela dichiarerà ufficialmente guerra a Mariella mentre Marina inizierà ad aver timore che la situazione stia sfuggendo di mano sia a lei che a suo marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida teme che Diego e Raffaele siano nei guai

Diego e Raffaele sono atterrati in Polonia e hanno cominciato le ricerche di Ida. I due hanno trovato la casa della ragazza ma non sono riusciti a parlarle. Intanto anche Roberto e Marina sono arrivati su suolo polacco e hanno cominciato ad armarsi contro i loro nuovi nemici. Ida inizierà a pensare che Diego e suo padre siano in grande pericolo. Ma come avvertirli di stare attenti e di non commettere imprudenze? La ragazza riuscirà a mettersi in contatto con loro? Marina penserà che la situazione sia ormai sfuggita di mano sia a lei che a suo marito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia spinge Clara ad accettare la sua proposta

Giulia è corsa in soccorso di Federico. La Poggi ha capito che Alberto non sarà mai e poi mai un buon padre. Il Palladini sta dimostrando di essere disattento e poco affettuoso con suo figlio e questo ha spinto la mamma di Niko a intervenire. Giulia spronerà Clara ad accettare la sua proposta di lavorare al Centro di Ascolto ma non tutti saranno felici dell’opportunità che è stata data a Clara. Ci sarà qualcuno che ci rimarrà persino male. Che si tratti di Rosa?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela dichiara guerra a Mariella

Mariella è furiosa con Micaela. L’Altieri pensa che la Cirillo non solo non abbia avuto rispetto per la relazione tra Samuel e Speranza ma che non abbia neanche tenuto conto del dolore che ha causato alla famiglia della veterinaria. Tra le due donne si è ormai creata una guerra e Micaela passerà all’azione giocando un brutto scherzo alla sua nuova rivale. E sarà solo l’inizio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 gennaio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.