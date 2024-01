Un Posto al Sole Anticipazioni 11 gennaio 2024: Giulia in soccorso di Federico!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia, vedendo che Alberto non è in grado di fare il padre, deciderà di fare a Clara una proposta per aiutarla a proteggere Federico.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l’11 gennaio 2024, alle ore 20.50, Giulia penserà di intervenire in soccorso del piccolo Federico. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi si renderà conto che Alberto non è in grado di fare il padre e che il bambino non è accudito come si deve. Penserà quindi di fare una proposta a Clara, che potrebbe aiutarla a far fronte, almeno in parte, ai suoi problemi. Intanto Roberto e Marina partiranno per la Polonia, sperando di fermare Diego e Raffaele prima che sia tardi. I Giordano troveranno casa di Ida ma potrebbero finire presto nei guai. Micaela cercherà di vendicarsi di Mariella. La Cirillo ha capito che dietro al rimprovero ricevuto da Silvia c’è lo zampino dell’Altieri, furiosa con lei per la questione di Samuel.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia in soccorso di Federico

La fuga di Clara ha incattivito Alberto che ha deciso di portare avanti, anzi di accelerare, le pratiche per avere la custodia di Federico. Il Palladini gioca duro ma presto potrebbe dover affrontare un altro avversario. Giulia si renderà conto che l’avvocato non è in grado di fare il padre. Non è un uomo accudente e non è attento alle esigenze del piccolo, come invece dovrebbe fare. Deciderà quindi di intervenire e darà alla Curcio un’opportunità, che potrebbe servirle per uscire fuori dalla situazione disastrosa in cui si trova. Clara avrà modo di fermare Alberto o almeno di placarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Raffaele trovano casa di Ida ma…

Diego e Raffaele sono atterrati in Polonia e si sono subito messi alla ricerca di Ida. I due riusciranno a trovare casa della ragazza ma presto potrebbero finire nei guai sino al collo. Succederà davvero o Ida riuscirà a frenare la sua famiglia? Intanto Roberto e Marina, spaventati che i Giordano scoprano tutta la verità, cercheranno di raggiungere Magda e i suoi. I due tenteranno di tutto per non far scoprire il loro subdolo inganno.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela cerca vendetta contro Mariella

Mariella ha cercato di punire Micaela per quello che ha fatto a Speranza ma soprattutto per il suo comportamento irrispettoso nei confronti della famiglia Altieri. Purtroppo la situazione si ribalterà a favore della gemella Cirillo. La ragazza, dopo essere stata sgridata da Silvia e dopo aver capito che dietro a questo episodio c’è lo zampino della sua rivale, deciderà di vendicarsi di lei.

