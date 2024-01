Un Posto al Sole Anticipazioni 10 gennaio 2024: Diego e Raffaele atterrano in Polonia. Troveranno Ida?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego e Raffaele, arrivati in Polonia, si metteranno alla ricerca di Ida. Riusciranno a trovarla prima che Roberto li fermi?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 10 gennaio 2024, alle ore 20.50, Diego e Raffaele saranno arrivati in Polonia e cominceranno a cercare Ida. I due riusciranno a trovarla ma soprattutto a non cacciarsi nei guai? Intanto Roberto scoprirà con orrore la vera destinazione dei Giordano e penserà a un modo per fermarli, prima che scoprano il piano malefico per liberarsi della vera madre di Tommaso. Mariella sarà molto infastidita dal modo in cui Micaela sta vivendo la sua relazione con Samuel. Per l’Altieri la Cirillo non mostrerà alcun rispetto per la fine della relazione tra il Piccirillo e Speranza e per il grande dolore che sua nipote ha provato per il tradimento del fidanzato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Raffaele arrivano in Polonia. Troveranno Ida?

Diego è volato in Polonia accompagnato da suo padre. Il ragazzo non ha creduto a una sola parola detta da Roberto e Marina e si è convinto che la sua Ida sia in pericolo. Per questo motivo ha deciso di raggiungerla nel suo paese e di vedere con i suoi occhi se sta bene o meno. Il ragazzo sarà più che mai determinato a capire cosa sia successo e si metterà alla ricerca della giovane in lungo e in largo. Raffaele gli darà il supporto di cui avrà bisogno e presto i due troveranno la casa della famiglia della vera mamma di Tommaso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto scopre che Diego e Raffaele sono in Polonia

Roberto ha cercato di sviare i sospetti di Diego ma non è riuscito a convincere il giovane che Ida stia bene e che sia rimasta volontariamente a casa sua. Il Giordano ha giocato d’astuzia e per impedire che il Ferri o sua moglie si mettessero sulle sue tracce, ha raccontato di dover fare un viaggio con suo padre ma ha ovviamente mentito sulla sua destinazione. Roberto scoprirà tardi che Raffaele e suo figlio sono arrivati in Polonia e cercherà immediatamente una soluzione per fermarli, prima che scoprano i loschi piani orditi insieme alla zia di Ida.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella pronta a vendicarsi di Micaela

La fine dell’amore tra Speranza e Samuel avrà ancora degli strascichi. Speranza spiccherà il volo ma Mariella non riuscirà a dimenticare quanto successo ma soprattutto non sopporterà l’atteggiamento di Micaela, sprezzante e disinteressato al dolore che ha causato. L’Altieri mediterà vendetta contro la ragazza ma finirà per subire lei uno smacco da parte della gemella di Manuela.

