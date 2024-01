Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2024: Diego affronta Marina e Roberto. Vuole la verità su Ida, ora!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la telefonata di Ida metterà Diego ancora più in allarme. Il Giordano deciderà di affrontare Roberto e Marina per sapere dove sia finita la sua amata amica.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l'8 gennaio 2024, alle ore 20.50, Diego comincerà a sospettare che a Ida sia successo davvero qualcosa di grave. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, dopo la telefonata della sua giovane innamorata, inizierà a farsi delle domande. Come mai la giovane non è tornata a casa ma soprattutto perché è così strana? Deciso a capire cosa sia accaduto, il Giordano affronterà Marina e Roberto, appena tornati da Londra. Magda, in Polonia, continuerà a tenere in ostaggio sua nipote mentre Luca avrà un nuovo piccolo vuoto di memoria. Le sue condizioni di salute saranno in peggioramento. Filippo dovrà invece cercare di fare da mediatore da Micaela e Michele, che non riescono a trovare un grande accordo sul lavoro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego affronta Marina e Roberto per sapere dov’è Ida

Ida sta tentando di fuggire ma l’impresa è ardua. Alla ragazza, grazie all'intervento del padre, è stata data la possibilità di chiamare Diego ma il Giordano, già sospettoso, ha cominciato a farsi nuove e ulteriori domande sul perché la sua amica speciale non sia ancora tornata in Italia e perché non abbia seguito Marina e Roberto a Londra. Convinto che sotto ci sia qualcosa, il ragazzo deciderà di affrontare i Ferri, appena tornati dal loro viaggio. Vorrà immediate spiegazioni e le vorrà subito. È chiaro che Roberto e sua moglie cercheranno di sviare i suoi sospetti ma Diego non crederà alla loro buona fede.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida sempre più nei guai

La situazione di Ida peggiora di giorno in giorno. La ragazza sta provando a fuggire ma la sua famiglia, che ha ricevuto del denaro dai Ferri, non intende lasciarla andare. Magda, sua zia, è la carceriera più feroce. La donna ha preso accordi con Roberto in persona e non permetterà che sua nipote vanifichi tutto quello che ha fatto sino a ora. Il denaro ricevuto permetterà a lei e ai suoi cari di fare una vita meno sacrificata, come desiderava da tanto. E se Ida deve pagare per avere questo, pagherà. Luca intanto avrà un nuovo piccolo vuoto di memoria. La sua salute starà peggiorando? Giulia, ora in Sicilia, riuscirà a dargli una mano appena sarà tornata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo tra due fuochi

La partnership tra Michele e Micaela si è rivelata spumeggiante come si pensava. La Cirillo non ha peli sulla lingua e non intende edulcorare i suoi interventi in radio. Il Saviani non è sempre d’accordo con lei e come aveva previsto, si è ritrovato molte volte in disaccordo con la cognata del Sartori. Ora toccherà a Filippo fare da mediatore tra i due e non sarà facile. Si troverà infatti tra due fuochi e tra due caratteri molto fumantini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.