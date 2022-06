Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022: Raffaele costretto a dire la verità. Lara sempre più pericolosa!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 4 all'8 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 4 luglio 2022

Sorpreso da Viola a frugare nel computer di Eugenio, Raffaele si vede costretto a raccontarle tutta la verità sulle minacce che sta subendo. Dopo aver messo Franco a conoscenza dei suoi piani di fuga con Chiara, Nunzio chiede il suo aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Nonostante le raccomandazioni di Guido di non mettersi in mezzo, Mariella insiste nel voler creare occasioni di incontro tra Samuele e il padre di Speranza.

Puntata in onda Martedì 5 luglio 2022

Mentre Eugenio, dopo un nuovo colloquio con Tregara, parte per Milano per svolgere ulteriori indagini, Raffaele cerca di convincere Viola a non dire nulla al marito di quanto ha scoperto, e vorrebbe farla trasferire a Palazzo con Antonio. Per evitare che si metta in guai più grossi, Franco decide, suo malgrado, di aiutare Nunzio.

Puntata in onda Mercoledì 6 luglio 2022

Diego capisce che l'inusuale comportamento del padre non c'entra nulla con il suo rapporto con Elvira, mentre Viola insiste nel proteggere Raffaele nonostante il gravoso peso delle menzogne. Intanto Franco continua a tentare di dissuadere Nunzio e Chiara dalla loro decisione di lasciare l'Italia, nonostante abbia deciso di non ostacolarli. Nel frattempo, aumentano le tensioni tra Riccardo e Michele.

Puntata in onda Giovedì 7 luglio 2022

Mentre Marina si prepara per il suo viaggio alla volta di Procida, Lara si rivelerà disposta a tutto pur di portare a termine il suo piano e far credere a tutti che la sua gravidanza stia procedendo senza intoppi. Intanto Raffaele, compreso di non poter più mentire sulle minacce ricevute, si sentirà più demoralizzato che mai. Bianca, invece, cercherà di avvicinarsi ad Antonello sfruttando una proposta ambientalista.

Puntata in onda Venerdì 8 luglio 2022

Raffaele si sente sempre più in ansia a causa dell'imminente confronto con Nicotera, a cui ha deciso di raccontare tutta la verità su Valsano. Intanto Lara, fidandosi sempre meno di Silvana, ordisce un terribile piano ai danni della governante. Nel frattempo Bianca si ritroverà ad affrontare i primi alti e bassi dell'amore...

