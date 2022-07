Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2022: Raffaele implora Viola di mantenere il suo segreto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 5 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele prega Viola di non rivelare a Eugenio delle minacce di Valsano. Franco cede alla richiesta di Nunzio ed è pronto ad aiutarlo a trovare dei documenti falsi.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Raffaele è disperato. Viola ha scoperto tutto e ora teme che la figliastra riveli tutto a suo marito. Il Giordano, colto sul fatto, ha dovuto confessare tutto. Una vera disdetta e un vero problema, viste le minacce di Valsano. La prega così di mantenere il suo segreto e per il momento però la Bruni decide di tenere per sé queste novità, tanto più che suo marito deve partire per Milano, per ulteriori indagini. Preoccupato per la sua incolumità e per quella del piccolo Antonio, Raffaele le chiede anche di andare ad abitare a Palazzo Palladini con suo figlio, fino al ritorno del magistrato. Franco cede alle richieste di Nunzio e decide di aiutarlo a trovare dei documenti falsi. Questo per evitare che il ragazzo si cacci in guai ancora più grossi, da cui sarebbe impossibile uscire.

Raffaele prega Viola di mantenere il suo segreto in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2022

Viola ha beccato Raffaele in flagrante. Lo ha visto infatti rovistare tra le cartelle elettroniche del pc di suo marito. La ragazza ha voluto immediatamente delle spiegazioni e il Giordano ha dovuto confessare tutto. Ha così rivelato di essere stato minacciato da Valsano e di aver dovuto imbrogliare lei ed Eugenio, con un invito a pranzo pretestuoso. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele avrà grande paura che Viola riferisca tutto a Nicotera. Pregherà la figlia di mantenere il segreto, almeno sino al ritorno del magistrato a Napoli. E a proposito di questo, il portiere le farà un'altra importante richiesta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele prega Viola di trasferirsi a Palazzo Palladini

Eugenio è dovuto partire per Milano, per ulteriori indagini. Viola è così rimasta sola a casa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele, preoccupato per la figlia, le chiederà di trasferirsi a Palazzo Palladini sino al ritorno del marito. Solo così potrà controllare che tutto vada bene sia per lei che per il piccolo Antonio. La Bruni accetterà questa richiesta o vorrà rimanere dove sta? Valsano scoprirà che le sue minacce sono state scoperte?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco decide di aiutare Nunzio

Nunzio è in fuga ma per lasciare il paese lui e Chiara hanno bisogno di nuove e false identità. Il Cammarota ha chiesto aiuto a Franco per trovare dei documenti falsi ma la sua richiesta non è stata ovviamente accettata subito con piacere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Boschi accetterà di dare una mano al figlio adottivo. Tutto questo per evitare che il ragazzo, alla ricerca di una soluzione, si metta ancora più nei guai. Nunzio e Chiara riusciranno quindi a fuggire oppure qualche ostacolo si frapporrà tra loro e la libertà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.