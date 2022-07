Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2022: Lara prende di mira Silvana. Paura per la governante di Ferri!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'8 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Silvana è in pericolo. Lara ha in mente un piano diabolico per liberarsi della governante di Ferri. Intanto Raffaele si prepara al confronto con Eugenio.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: il confronto con Eugenio è vicino. Raffaele sa di non poter mantenere i suoi segreti a lungo ed è ormai convinto che suo genero andrà su tutte le furie. Confessare a Nicotera delle minacce di Valsano sarà una delle cose più difficili che il Giordano affronterà in vita sua e questo gli mette una profonda angoscia. Intanto Lara prende di mira Silvana. La Martinelli non sopporta più la diffidenza della fedele cameriera di Roberto e mette a segno un piano diabolico contro di lei. Bianca continua ad affrontare la sua prima cotta per Antonello.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Conto alla rovescia per Raffaele

Eugenio sta per tornare da Milano e Raffaele si prepara a raccontargli tutto. Viola è diventata sua complice e non ha detto nulla al marito e questa situazione ha messo il Giordano in grande difficoltà. Aver costretto sua figlia a mentire, lo ha distrutto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il portiere si preparerà al confronto con il Nicotera e non senza ansia. Cosa penserà di lui suo genero? Prenderà delle decisioni che finiranno per mettere in pericolo la sua famiglia? Quel che è certo è che Raffaele non riuscirà a perdonarsi di non aver saputo trovare una soluzione senza coinvolgere i suoi cari.

Lara prende di mira Silvana. Paura per la governante di Ferri in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2022

Marina è in partenza e Lara è pronta all'attacco. La Martinelli è decisa a difendere quanto guadagnato con così tanta fatica e per questo non si fa scrupolo di mentire sull'andamento della sua gravidanza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che vedremo una Lara sempre più senza scrupoli. Il suo desiderio di marchiare il territorio e di ottenere quello che vuole – Roberto in primis – la porteranno a prendere di mira Silvana. La governante di Ferri le è da sempre stata ostile ma questo astio finirà per ritorcersi contro di lei. Un piano malefico sta per metterla in serio pericolo. Che sia arrivato il momento di dire addio alla fedele cameriera dell'appartamento Palladini?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Pene d'amore per Bianca

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Bianca conoscerà, per la prima volta, le pene d'amore. Innamorata di Antonello, la ragazzina sta facendo di tutto per attirare le sue attenzioni ma per il momento i successi sono molto pochi. Sarà una grande lezione di vita per la piccola di casa Boschi, che ha già dimostrato di avere una grande grinta. Riuscirà a conquistare il cuore del suo compagno di scuola?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.