Un Posto al Sole Anticipazioni 6 luglio 2022: Viola complice di Raffaele. Le cose si complicano...

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Diego capisce che lo strano atteggiamento di suo padre non è dovuto all'affetto che lo lega a Elvira. Deve esserci qualcos'altro e lui intende scoprirlo. Intanto Viola è diventata complice del Giordano. La ragazza ha promesso di non rivelare a nessuno, soprattutto non a Eugenio, il segreto di Raffaele. Ma fino a quando riuscirà a tenerlo nascosto? Franco ha scelto di aiutare Nunzio e Chiara ma non abbandona l'idea di convincerli a intraprendere un'altra strada e a cambiare idea. Intanto tra Riccardo e Michele continuano le tensioni. Il Saviani non riesce proprio a farsi piacere il fidanzato della figlia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego alla ricerca della verità su suo padre

Diego ha scoperto Raffaele ed Elvira in atteggiamenti intimi. Da allora il ragazzo ha cominciato a pensare che suo padre abbia una relazione extraconiugale con la mamma di Samuel. Tutti gli indizi hanno portato, sino a ora, a fargli pensare questo ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo comincerà a capire di aver preso un abbaglio. Suo padre non è strano per via di Elvira ma c'è qualcos'altro che bolle in pentola e ha intenzione di scoprire cosa. Capirà che il portiere è tormentato da terribili pensieri?

Viola complice di Raffaele in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 luglio 2022

Raffaele ha implorato Viola di mantenere il suo segreto. Nessuno, soprattutto non Nicotera, deve scoprire che Valsano ha preso di mira il portiere e la sua famiglia. La Bruni ha accettato di accontentare il suo patrigno ma a caro prezzo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza mentirà al marito, spudoratamente e facendogli credere che tutto vada più che bene. Le cose però potrebbero farsi piuttosto complicate e rendere la situazione più pericolosa che mai. Come andrà a finire?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco cerca di far cambiare idea a Nunzio e Chiara

Franco ha accettato di aiutare Nunzio e cercherà di procurargli i documenti falsi, che gli servono per lasciare l'Italia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Boschi non sarà entusiasta. Nonostante abbia promesso di dar loro il suo supporto, Franco cercherà comunque di far cambiare idea ai due ragazzi. La fuga non è la soluzione migliore e li costringerà a stare lontano dai loro cari. Intanto tra Riccardo e Michele continua a esserci tensione. Al Saviani proprio non va giù il fidanzato di sua figlia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.