Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2022: Marina parte. Lara pronta all'attacco!

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: mentre Marina è pronta a lasciare Napoli per passare le vacanze a Procida, Lara continua a macchinare il suo perfido piano. La Martinelli vuol far credere a tutti che la sua gravidanza proceda bene anche se si tratta di una menzogna bella e buona. Intanto Raffaele è sempre più in crisi. Ormai consapevole di non poter più mantenere i suoi segreti e costringere Viola e diventare sua complice, il Giordano dovrà prendere una decisione molto difficile, che gli farà molto male. Bianca è determinata a conquistare Antonello. La ragazzina escogita un modo per avvicinarsi a lui e sfrutta un'iniziativa ambientalista, che sembra proprio fare al caso suo.

Marina se ne va, Lara pronta all'attacco in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2022

La rivalità tra Marina e Lara sembra destinata a non cessare mai e poi mai. Dopo l'ennesima dichiarazione d'amore, è ormai chiaro che Ferri sia ancora innamorato della sua ex moglie, nonostante abbia deciso di occuparsi della Martinelli e del loro bambino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara tornerà all'attacco per rivendicare il suo posto nella vita di Roberto e lo farà sfruttando la partenza di Marina per Procida. Ma non si fermerà qui. Cercherà infatti di nascondere a tutti che la sua gravidanza sia giunta al termine e fingerà che tutto stia andando bene. Sarà pronta a tutto pur di non perdere quanto guadagnato con fatica.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele fa i conti con le sue bugie

Raffaele ha ormai le spalle al muro. Dopo essere stato scoperto, ha implorato Viola di non rivelare il suo segreto e la Bruni è diventata sua complice, accettando di mentire a suo marito. Ma le bugie cominciano a essere molto pesanti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il portiere inizierà a chiedersi quanto riuscirà a reggere in questa complicata situazione. Aver costretto sua figlia a imbrogliare Nicotera, ha peggiorato tutto. Raffaele deciderà quindi di darci un taglio e ormai profondamente in crisi, cercherà di risalire la china quanto più potrà. Nuvole in vista su Palazzo Palladini?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca alla riscossa

I primi amori non si scordano mai e Bianca sembra proprio essersi innamorata di Antonello. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina cercherà in ogni modo di attirare le attenzioni del suo compagno di classe. A fornirle un'occasione ghiotta per passare del tempo con lui, sarà un'iniziativa ambientalista. La piccola Boschi farà di tutto per parteciparvi insieme al suo innamorato. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.