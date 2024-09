Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024: Tra Lara e Marina si scatena il pandemonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 30 settembre 2024

Diego e Ida hanno un duro confronto che riguarda l’aggressione mentre Marina è ancora sotto torchio. La situazione della Giordano si aggrava giorno dopo giorno. Mariella, spronata anche da Bice, è pronta a mettere ordine nella sua vita e a ricominciare. Decisa a mettere un punto sulla sua separazione e a regolarizzarla, pensa di chiedere aiuto a un avvocato. Silvia e Michele pregano Guido di mettere un freno a questo delirio, di cui l’unica vittima sarà il povero Lollo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 settembre 2024

Puntata in onda Martedì 1° ottobre 2024

Marina tira un sospiro di sollievo quando la polizia dichiara di non aver trovato niente di nuovo su di lei, circa l’aggressione. Filippo e Serena confortano la Giordano, che ha temuto il peggio. Ma la donna, in cuor suo, sa di non essere ancora del tutto fuori pericolo. Intanto peggiora l’umore di Mariella ma per fortuna Bice è al suo fianco e i consigli che l’amica le dà, la portano alla fine verso un piccolo ma importante successo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° ottobre 2024

Puntata in onda Mercoledì 2 ottobre 2024

Lara capisce di essere finita nel mirino della polizia e nell’elenco dei principali sospettati. La Martinelli si dirige in ospedale e ha un incontro, molto poco piacevole, con Marina. La Giordano è carica di ira e risentimento. Renato molto triste e non si capacita di essere stato allontanato dalla vita quotidiana del suo adorato nipotino. Jimmy invece è sempre più attratto da Mina e rischia di non rispettare gli ordini impartiti da suo padre. Giulia chiede a Luca di darle una mano al Centro di Ascolto durante l’assenza di Ornella. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 3 ottobre 2024

L’incontro tra Marina e Lara si trasforma in un duro litigio e qualcuno, sopraggiunto in quel momento, decide di fare un video e di diffonderlo online. La Giordano, dopo quest’ultimo fatto, perde totalmente la pazienza e decide di prendere una decisione molto importante. Lara si prepara invece a incontrare suor Maura, che ha una notizia da riferirle. Luca ha accettato la proposta di Giulia e ha preso il posto di Ornella al Centro di Ascolto, come medico volontario. Il dottore riuscirà a svolgere questo compito senza problemi? Jimmy si presenta a Il Vulcano con Mina mentre Manuela si prepara al primo giorno di lavoro al locale. Tra zia e nipote si creerà una strana sintonia anzi proprio una complicità sbagliata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 3 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 4 ottobre 2024

Diana fatica a riprendere in mano la sua vita e Nunzio non riesce a darle l'aiuto che vorrebbe. Cammarota si sente sotto pressione e si trova a vivere un momento di nervosismo sul lavoro. Rossella si trova ancora una volta a domandarsi quali siano i suoi veri sentimenti per lo chef mentre Lara cerca di impedire che suor Maura parli con la polizia. L’amicizia tra Rosa e Don Antoine cresce e in molti guardano con sospetto il rapporto che si è creato tra i due. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 ottobre 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.