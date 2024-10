Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2024: Marina carica di odio. Lara finisce nelle sue spire!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2024 su Rai3, alle ore 20.50, Lara capirà di essere finita nella lista dei sospettati e cercherà di uscirne indenne. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli si recherà in ospedale da Roberto ma incontrerà Marina, più che mai furiosa e desiderosa di vendetta. Tra le due scoppierà una lite furibonda. Intanto Renato non si rassegnerà all’idea di essere escluso dalla vita quotidiana di Jimmy mentre quest’ultimo rischierà di disubbidire al padre, per stare vicino a Mina. Giulia chiederà a Luca di darle una mano al Centro di Ascolto e di prendere il posto di Ornella.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina è una furia!

Marina è fuori pericolo… almeno per ora. La polizia non la tiene più sotto stretta sorveglianza e può tirare un sospiro di sollievo anche se, in cuor suo, sa di non essere ancora del tutto al sicuro. La Giordano è un fascio di nervi e la cosa apparirà ben chiara quando si troverà di fronte a Lara. La Martinelli, scoperto di essere diventata lei la principale sospettata dell’aggressione di Roberto, si recherà in ospedale per parlare e troverà la manager in prenda alla furia e carica di rabbia. Tra le due scoppierà il pandemonio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato non si rassegna

L’intervento di Valeria ha fatto sì che Niko allontanasse Renato da Jimmy e impedisse al padre di occuparsi quotidianamente di suo figlio. Il Poggi ha concesso al figlio delle libertà in più, che lui purtroppo non riuscirà a sfruttare al meglio, preso come sarà da Mina. Per quanto riguarda il Poggi senior, lui non si rassegnerà all’aver perduto la possibilità di stare vicino al suo adorato nipote, che ha cresciuto sin da quando era in fasce e a cui è particolarmente affezionato. L’avvocato capirà di dover lasciare che nonno Renato torni almeno in parte a essere presente per il suo nipotino?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia ha bisogno dell’aiuto di Luca

Dopo la partenza di Ornella, Giulia è rimasta senza un medico volontario al Centro di Ascolto. La Poggi deciderà di chiedere aiuto a Luca, a cui chiederà di sostituire la Bruni. Per il De Santis potrebbe essere una buona opportunità per rimettersi all’opera e potrebbe finalmente ritrovare il sorriso. L’ex primario accetterà ma riuscirà a svolgere questa mansione senza che la sua malattia gli dia problemi?

