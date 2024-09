Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2024: Marina è fuori pericolo... almeno per ora!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 1° ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Marina tirerà un sospiro di sollievo. Almeno per ora è fuori pericolo!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 1° ottobre 2024, Marina potrà tirare un sospiro di sollievo. La polizia non troverà altri indizi che dimostrino che lei è stata coinvolta nell’aggressione. La Giordano sarà molto più tranquilla e Filippo e Serena la conforteranno ma nel suo cuore, Marina saprà che la situazione non è ancora del tutto risolta e sarà convinta di non essere del tutto fuori pericolo. Intanto Mariella sarà sempre più preoccupata e di malumore. I consigli di Bice però la porteranno ad avere un piccolo ma importante successo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina tira un sospiro di sollievo

Marina è finita nell’occhio del ciclone e si è trovata a rispondere alle domande della polizia, sulla terribile aggressione appena avvenuta. La Giordano ha avuto per giorni gli inquirenti alle calcagna, pronti a trovare un indizio per incastrarla. Le cose però sembreranno evolversi a suo favore. Le indagini non riveleranno nessuno altro elemento che possa far pensare che la manager sia in qualche modo colpevole e su la pressione su di lei si allenterà con sua grande soddisfazione e sollievo. Filippo e Serena saranno molto felici di poter gioire insieme a lei ma siamo sicuri che Marina sia così tanto innocente?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta al peggio

Marina potrà tirare un sospiro di sollievo, è vero, ma qualcosa potrebbe andare storto da un momento all’altro. La Giordano saprà in cuor suo di rischiare comunque ancora tanto e di avere ancora molto da combattere. Per la manager la guerra non è finita e si troverà molto presto a dover prendere una decisione importante e definitiva, dopo che avrà un durissimo scontro con Lara, in ospedale. Cosa succederà? Lo scopriremo con il tempo ma siamo certi che non sarà un bel momento per nessuno, forse nemmeno per Ida, che ha sognato di avere la vittoria in pugno!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Primi successi per Mariella

Mariella è pronta a cambiare vita. L’Altieri dovrà combattere ancora con il malumore che ormai l’attanaglia e non sarà certo semplice scrollarsi di dosso l’idea che Guido si sia innamorato di un’altra e l’abbia abbandonata. Ma grazie all’aiuto di Bice, che le sta vicino da sempre e non intende abbandonarla, la vigilessa piano piano comincerà a riprendersi e a ottenere qualche piccolo ma importante successo, che le permetterà di andare avanti. Troverà il modo di appianare le divergenze con il suo futuro ex marito, affinché Lollo non soffra più del dovuto?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.