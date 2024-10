Un Posto al Sole Anticipazioni 4 ottobre 2024: Lara deve fermare Suor Maura!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 4 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Lara dovrà impedire a Suor Maura di presentarsi alla polizia e di rivelare qualcosa che potrebbe metterla nei guai. Ci riuscirà?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Lara cercherà di convincere Suor Maura a non rivelare il suo segreto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli desidererà che la sua amica suora non vada alla polizia e sveli qualcosa che potrebbe metterla in grande difficoltà. Intanto Diana faticherà a riprendere in mano la sua vita e Nunzio non riuscirà ad aiutarla come desidera. Il Cammarota si sentirà sempre più sottopressione e finirà per sfogare il suo nervosismo sul lavoro e contro Manuela. Rossella intanto dovrà fare di nuovo i conti con i suoi sentimenti e fare chiarezza su quello che prova. L’amicizia tra Rosa e Don Antoine crescerà ancora di più ma questo creerà scandalo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara deve fermare Suor Maura

Il litigio tra Lara e Marina è finito sul web ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Giordano ha preso una decisione moto dura e inaspettata, che lascerà in molti a bocca aperta. Lara invece ha scoperto che Suor Maura intende presentarsi alla polizia per rivelare una verità, che lei non vuole che si sappia. La Martinelli cercherà di fermare la sua amica suora e di evitare, così facendo, di finire in guai molto seri. Ma riuscirà a impedire il peggio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio perde il controllo e se la prende con Manuela!

Diana comincerà a capire di non avere la forza di riprendere in mano la sua vita e faticherà sempre più a ritrovare l’equilibrio. Sarà una situazione piuttosto pesante, che avrà severe ripercussioni anche su Nunzio. Il Cammarota vivrà un momento di grande sconforto e sfogherà il suo nervosismo su Manuela. Si troverà a sgridare la Cirillo per un piccolo errore che la ragazza, nuova cameriera de Il Vulcano, commetterà senza volerlo. La cosa salterà agli occhi e farà preoccupare sia Silvia che Samuel, che non capiranno cosa stia succedendo al loro amico. Intanto l'amicizia tra Rosa e Don Antoine sarà sempre più stretta e la cosa creerà molto scalpore.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella fai i conti con se stessa

La relazione tra Nunzio e Diana comincerà a dare i primi segni di nervosismo. L’architetto si renderà conto di non avere la forza di riprendere in mano la sua vita, non per il momento, mentre il Cammarota capirà di essere stato fin troppo sicuro di sé. Ora comincerà a comprendere che non sarà per nulla facile aiutare la Della Valle. Rossella intanto si ritroverà a fare i conti con se stessa e con i sentimenti, ancora confusi, che prova nei confronti dello chef. Riuscirà a trovare l’equilibrio che cerca ormai da diversi mesi e magari a uscire definitivamente allo scoperto, senza paura di essere rifiutata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.