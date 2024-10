Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2024: Il litigio di Marina e Lara finisce sui social ed è l'ultima goccia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 3 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Marina non sopporterà che il litigio con Lara sia finito sul web e prenderà una dura decisione.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il duro litigio tra Marina e Lara finirà sui social. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano non gradirà per nulla questa situazione e, ormai al limite, prenderà una decisione molto dura. Lara invece riceverà la visita di Suor Maura, che le dirà di avere una cosa molto importante da dirle. Luca prenderà il posto di Ornella come medico volontario nel Centro Ascolto di Giulia ma riuscirà a svolgere il lavoro senza problemi? Jimmy si recherà a Il Vulcano insieme a Mina proprio il giorno in cui Manuela comincerà a lavorare al ristorante. Tra zia e nipote si instaurerà una complicità strana e sbagliata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina dice basta!

Marina è carico di odio e Lara lo ha provato sulla sua pelle. Il litigio tra le due donne è stato ripreso da qualcuno presente in ospedale, che ha deciso di postarlo sui social. Per la Giordano sarà la goccia che farà traboccare il vaso e che la spingerà a prendere una decisione inaspettata ma dura e radicale. Cosa deciderà di fare e che tipo di scelta farà? Si allontanerà definitivamente da Roberto e dal suo desiderio di combattere per la custodia di Tommy? Intanto Lara riceverà la visita di Suor Maura, che le dirà di avere una cosa molto importante da rivelarle.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca supererà i suoi limiti?

Giulia ha chiesto a Luca di aiutarla al Centro di Ascolto. Il De Santis ha accettato di sostituire Ornella come medico volontario e la Poggi sarà molto contenta di questa decisione. Ma il medico, ex primario, riuscirà a superare i suoi limiti, dovuti purtroppo alla sua malattia oppure i sintomi continueranno a tormentarlo e ad apparire improvvisamente, senza che lui possa trovare una soluzione? Le cose si metteranno male o Luca troverà finalmente un modo per riprendersi la sua vita?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy e Manuela combinano un disastro

Jimmy vuole dimostrare a Mina di poter fare quello che desidera e pur di farsi bello agli occhi della bambina, sta rischiando di mettere in pericolo la fiducia che suo padre ripone in lui. Il ragazzino troverà in sua zia un valido supporto. Il giovane Poggi si presenterà a Il Vulcano proprio quando Manuela comincerà a lavorarci e tra loro si creerà una complicità, che si rivelerà molto presto sbagliata. Che disastro!

