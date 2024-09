Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2024: Mariella pronta a cambiare vita. Sarà la svolta definitiva?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 30 settembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Mariella pronta a voltare pagina... con l'aiuto di un avvocato!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 30 settembre 2024, alle ore 20.50, vedremo Mariella pronta a dare una smossa alla sua vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri, spronata anche da Bice, vorrà mettere un punto alla sua situazione drammatica e penserà di regolarizzare la sua separazione, ricorrendo all’aiuto di un avvocato. Silvia e Michele cercheranno di convincere Guido a rallentare e a riflettere sulle sue ultime scelte. I due cercheranno di fargli capire che l’unica persona che soffrirà davvero sarà Lollo. Tra Ida e Diego ci sarà un inaspettato confronto nel quale emergeranno dubbi e sospetti sull’aggressione appena avvenuta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella alla riscossa!

Guido è lontano da casa ormai da giorni e Mariella, che sino all’ultimo ha sperato di poter ricucire con suo marito, si è ritrovata con un nulla di fatto tra le mani. Il rapporto tra l’Altieri e il Del Bue è ormai compromesso e la vigilessa sta cercando di rimettersi in carreggiata come può. Non è però facile superare situazioni di tensione di scoraggiamento, che le si presentano davanti quotidianamente. Spronata da Bice e decisa a non farsi abbattere dagli eventi, Mariella si preparerà a cambiare vita e penserà di rivolgersi a un avvocato per regolarizzare la sua separazione. Sarà la svolta definitiva per la madre di Lollo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele in soccorso di Lollo

La separazione tra Guido e Mariella sembra ormai cosa fatta. Tra loro le cose si sono messe proprio male e il Del Bue ha confessato alla moglie di essersi innamorato di Claudia. La decisione dell’Altieri di ricorrere a un avvocato potrebbe definitivamente mettere la parola fine a tutto ma Silvia e Michele desiderano che Guido faccia più attenzione e impedisca che le cose precipitino. I due sono molto spaventati che Lollo soffra eccessivamente a causa di questa situazione, che non riesce a comprendere. La Graziani e il suo compagno spereranno che il loro amico faccia qualcosa per evitare che il bambino sia la vittima innocente di tutto questo caos.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Ida ai ferri corti?

Ida ha mentito riguardo alla sera dell'aggressione e ha messo Marina in difficoltà. Diego si è reso conto che qualcosa non va e tra lui e la sua amata ci sarà una dura discussione. Le cose tra il Giordano e la Kovalenko non sono rose e fiori e sembra proprio che ci sia un po’ di tensione tra loro. Sarà forse il nervosismo del processo ma l'equilibrio tra loro pare essersi rotto. Possibile che i ragazzi, che tanto hanno lottato per arrivare a questo punto, stiano capendo di doversi separare l’uno dall’altra e che conclusasi la questione Tommaso non ci sia più spazio per un futuro insieme?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.