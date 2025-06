Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Michele affascinato dall’occulto, Agata lo strega

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 30 giugno al 4 luglio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Michele vicino ad Agata.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Michele sarà sempre più affascinato dal mondo dell’occulto grazie ad Agata, questione che farà preoccupare non poco Silvia e Rossella. Mentre Luca avverte i sintomi della sua malattia peggiorare, Eugenio trascura la sua salute e allarma Ornella. Mariella, invece, è gelosa di Guido dopo il loro riavvicinamento. Marina e Roberto devono convincere Chiara a non appoggiare Gennaro, altrimenti sarà nominato nuovo amministratore delegato dei Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 23 al 27 giugno 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 30 giugno 2025 a venerdì 4 luglio 2025.

Lunedì 30 giugno 2025

Per scoprire cosa sia veramente accaduto ad Assane, Michele e Agata si mettono nei guai. Nel frattempo, alla presenza di un notaio, viene definito l’infreddo di Chiara Petrone come coscia dei Cantieri. Questa è una semplice formalità all’apparenza ma, in realtà, potrebbe portare a sviluppi inaspettati e terribili. Nel frattempo, cercando di superare la sua diffidenza nei confronti di Gianluca, Alberto si avvicinerà a lui. Sboccia nuovamente, invece, una forte complicità tra Mariella e Guido: le barriere stanno per crollare definitivamente?

Martedì 1° luglio 2025

Va in onda la prima puntata del podcast di Viola e tutti si riuniscono per ascoltarla, ma qualcuno dei presenti sarà vittima di un malore. Nel frattempo, dopo aver siglato il patto, Chiara e Gennaro mettono in atto il loro piano facendo forza sulla loro maggioranza rispetto a Roberto e Marina. A loro due non resta che chiedere a Filippo di convincere Chiara a cambiare idea. Mentre Michele confida a Silvia le sue impressioni su Agata, Mariella è gelosa di Guido ed è sempre più inquieta, non riuscendo a nasconderlo.

Mercoledì 2 luglio 2025

Preoccupata per l’avvicinamento tra Michele e Agata, che lo ha stregato con il fascino per il soprannaturale, Silvia chiede a Rossella di aiutarlo a distaccarsi da questi nuovi interessi. Rossella, tuttavia, è inquieta a causa di un incubo del passato che riemergerà improvvisamente. Nel frattempo, Marina e Roberto vogliono impedire a Gagliotti di ottenere la carica di amministratore delegato dei Cantieri, e troveranno un alleato fondamentale. Eugenio è preoccupato per la sua salute ma minimizza davanti a Ornella, alla quale non sfuggono tuttavia alcuni sintomi molto gravi.

Giovedì 3 luglio 2025

Giulia e Luca sono andati insieme a visitare una casa di cura ma non sono per niente soddisfatti. Delusi, si rassicurano tra loro dal momento che i sintomi della malattia di Luca sono ancora piuttosto stabili. Ma sarà veramente così? Nel frattempo, Rossella deve trovare il coraggio di affrontare faccia a faccia Daniele Fusco. Viola, invece, farà da insegnante per Damiano mentre Ornella, preoccupata per la salute di Eugenio, cercherà di capire se lui si sta davvero trascurando come crede.

Venerdì 4 luglio 2025

Marina è decisa: vuole convincere Chiara a non appoggiare Gennaro durante le elezioni del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, ma ci riuscirà? Mentre Michele celebra il trentesimo anniversario della morte di suo padre Ettore Martini, Marisa scopre da Silvia e Rossella del nuovo legame di suo figlio con Agata e ne è preoccupata. Luca, invece, è smarrito e preoccupato dal momento che ha avvertito un nuovo segnale del peggioramento della sua malattia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.