Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2025, Doppia Puntata: Rossella affronta Fusco... ancora una volta!

Scopriamo insieme cosa succederà nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Rossella si troverà di nuovo davanti a Fusco mentre Luca e Giulia faranno male i conti...

Rossella dovrà affrontare di nuovo l’incubo Fusco. Le anticipazioni della doppia puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che il dottore si presenterà in ospedale per stare vicino a sua madre e la Graziani dovrà trovare il coraggio di tenergli testa, senza farsi spaventare. Intanto Giulia e Luca torneranno a casa dopo aver visitato una casa di cura, che non li avrà però convinti. I due non si metteranno fretta visto che la malattia del De Santis sembra essersi per il momento fermata… ma sarà davvero così? Viola diventerà l’insegnante di Damiano mentre Ornella sarà sempre più preoccupata per la salute di Eugenio, che sembra invece non curarsi del suo malore. Intanto Marina dovrà cercare di convincere Chiara a rompere gli accordi con Gagliotti e questo perché, come ci rivelano le anticipazioni, il consiglio di amministrazione sta per avere luogo e i quattro soci dovranno eleggere il nuovo amministratore delegato e, purtroppo, Gennaro ha buone chance per diventarlo. Intanto Michele sarà pronto a celebrare il trentesimo anniversario della morte di suo padre e Marisa, in questa occasione, verrà a sapere da Silvia e Rossella che suo figlio ha cominciato ad avere un rapporto molto particolare con Agata, di cui riconosce i “poteri magici”. Luca si renderà conto che la sua malattia è tutt’altro che stabile anzi sta continuando a peggiorare. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà negli episodi della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2025: Un incubo senza fine ma stavolta Rossella non crollerà!

Silvia ha chiesto a Rossella di darle una mano a far tornare Michele con i piedi per terra e a farlo smettere di essere così stregato da Agata. La giovane Graziani non riuscirà però ad aiutare né sua madre né suo padre perché affronterà il suo peggior incubo: Fusco. Il medico arriverà in clinica per stare accanto a sua madre, già ricoverata da qualche tempo e la sua presenza metterà alla prova Ross. La dottoressa dovrà fare ricorso a tutto il suo coraggio per non lasciarsi distruggere dall’uomo che già una volta ha messo a rischio il suo futuro. E Rossella potrebbe finalmente dimostrare a se stessa e a tutti di sapercela fare e di avere finalmente ritrovato quell’equilibrio che non la lascerà cadere nel baratro nerissimo in cui è piombata tempo fa.

Luca e Giulia pronti ad affrontare nuovi ostacoli, ecco cosa vedremo nella puntata di Upas

Giulia e Luca torneranno a casa dopo aver visitato una nuova casa di cura. I due non saranno molto soddisfatti della struttura ma non si lasceranno turbare dal fatto di non aver trovato ancora una soluzione adatta alle loro esigenze. La Poggi e il suo compagno saranno convinti di non avere fretta visto che la malattia del De Santis sembrerà essere stabile. Peccato però che questa impressione non corrisponderà al vero; l’ex primario sarà costretto a fare di nuovo i conti con il suo male molto prima del previsto.

Un Posto al Sole: Ornella teme che Eugenio stia giocando con il fuoco

Ornella trema. Il malore di Eugenio non è stato una cosa da poco e lei, con il suo occhio clinico, ha già capito che il suo ex genero non deve abbassare la guardia anzi. La dottoressa sarà molto preoccupata per lui, soprattutto perché il magistrato tenderà a sottovalutare la situazione e a non curarsi minimamente di quanto gli è accaduto, mettendosi a rischio. La Bruni dovrà intervenire il prima possibile. Intanto Viola si ritroverà a fare da insegnante a Damiano. Il Renda avrà cominciato a studiare per il concorso e la sua compagna vorrà aiutarlo con le sue conoscenze?

Un Posto al Sole 4 luglio 2025: Marina deve fermare Chiara, ora!

Marina e Roberto sono corsi ai ripari ma nonostante l’intervento di Filippo non sono riusciti a fermare Chiara. La Giordano dovrà trovare subito un modo per impedire alla Petrone di mettere lei e suo marito definitivamente con le spalle al muro. I Cantieri sono in pericolo più che mai e questo perché il consiglio di amministrazione sta per riunirsi e i quattro soci devono eleggere il nuovo amministratore delegato. Vista la sua alleanza con Gennaro, Marina è convinta che Chiara voterà per lui e non potrà ovviamente permetterlo. Ma riuscirà a far ragionare la giovane ragazza che ha un conto in sospeso con lei ma soprattutto con Roberto?

Michele preoccupa Marisa, ecco cosa succederà nella puntata di Upas

Michele ha deciso di farsi aiutare da Agata e di credere ai suoi “poteri”. Saviani non è mai stato una persona che si lascia condizionare dall’occulto o impressionare da esso ma quando confessato dalla donna e quanto visto da lui stesso mentre era in coma, lo ha convinto a dare un minimo credito al soprannaturale. Silvia è molto in ansia per lui e lo è anche Rossella che, dopo aver affrontato Fusco, è di nuovo in grado di dare una mano a sua madre con suo padre. Ma in occasione del trentesimo anniversario della morte del padre del giornalista, anche Marisa comincerà a preoccuparsi per suo figlio. La donna scoprirà che Michele ha uno strano rapporto con Agata e cercherà di capire sino a che punto possa essersene condizionato.

Un posto al Sole Anticipazioni: Luca scopre che la sua malattia sta progredendo

Sono stati solo pochi e dolci attimi quelli passati in serenità da Luca. Lui e Giulia hanno sperato di non dover cercare in fretta una clinica adatta alla sua patologia ma di avere ancora del tempo. La malattia del De Santis sembrava essersi stabilizzata ma purtroppo così non è. L’ex primario si renderà conto che sta progredendo e anche abbastanza velocemente, tanto da fargli credere di dover accelerare con le ricerche del luogo che lo ospiterà quando tutto diventerà ancora più complicato.

