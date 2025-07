Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2025: Marina e Roberto corrono ai ripari e chiedono aiuto a Filippo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Marina e Roberto scopriranno il doppio gioco di Chiara e dovranno correre ai ripari. Filippo sarà la loro unica salvezza ma Sartori riuscirà a calmare la sete di vendetta della Petrone?

La verità verrà a galla e per Marina e Roberto sarà un vero shock. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 luglio 2025, su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che la Giordano e suo marito scopriranno che Chiara e Gennaro hanno cospirato alle loro spalle e che, con la loro alleanza, potrebbero presto prendere il controllo dei Cantieri. Per cercare di fermare la Petrone, i due chiederanno aiuto a Filippo, affinché parli con la ragazza e la convinca a fare dietrofront. Sartori riuscirà in questa impresa? Intanto durante l'ascolto della prima puntata del podcast di Viola, Eugenio avrà un malore a mentre Michele rivelerà a Silvia di essersi convinto che Agata abbia veramente dei poteri. Mariella continuerà a essere gelosa di Guido e questo la porterà a essere sempre più infastidita e nervosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2025: Marina e Roberto devono fermare Chiara

Chiara e Gagliotti sono entrati in azione. La Petrone ha firmato i documenti che l’hanno resa socia dei Cantieri e rivelerà di aver preso accordi, segreti e malefici, con Gagliotti. Per Marina e Roberto sarà un vero colpo di scena sconvolgente e capiranno di essersi messi in una situazione molto scomoda e pericolosa. Per evitare che tutte le cose gli sfuggano di mano ma che soprattutto alla prossima votazione di amministratore delegato dell’azienda, Gennaro l’abbia vinta, chiederanno a Filippo di intervenire. A Sartori verrà dato il compito di parlare con Chiara e di convincerla a fare un passo indietro e a non cercare vendetta. Ma il marito di Serena riuscirà a far ragionare la ragazza?

Michele “stregato” da Agata, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Michele è finito nei guai, di nuovo. Saviani non ha intenzione di rinunciare al suo obiettivo, ovvero quello di scoprire dove sia finito Assane. Per riuscirci ha deciso di ricorrere all’aiuto di Agata, di cui sta scoprendo i lati “magici”. Il giornalista è rimasto stregato dalle abilità della donna e sebbene inizialmente sia stato scettico, inizierà a crederci davvero. Sarà proprio questo che riferirà a Silvia, lasciando la moglie con un grande punto interrogativo in testa ma anche con una grande preoccupazione, che la porterà a chiedere aiuto a Rossella.

Un Posto al Sole: Mariella gelosa di Guido… ci risiamo!

Guido e Mariella hanno ritrovato la loro sintonia ma questo non è bastato per farli tornare insieme. I due continueranno a vivere separati e a cercare di capire che tipo di sentimento li unisce. Purtroppo però Mariella tornerà a essere gelosa del suo ex marito e a non riuscire a trattenersi. Questo la porterà a vivere un profondo senso di disagio, che la metterà con le spalle al muro. Intanto durante l’ascolto della prima puntata del podcast di Viola, un improvviso malore di uno dei presenti finirà per seminare il panico. Chi si sentirà male sarà Eugenio e ad accorgersi sarà Ornella, che cercherà di tenere il suo ex genero sotto controllo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.