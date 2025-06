Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2025: Michele finisce nei guai mentre Chiara mette in atto il suo piano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Michele e Agata si metteranno nei guai durante la loro ricerca di Assane mentre Chiara diventerà socia di Marina e Guido e sarà pronta a prendersi la sua vendetta... senza scrupoli!

Un Posto al Sole torna a farci compagnia il 1° luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda l’ultimo lunedì di giugno, ci rivelano che Michele e Agata, alleati per trovare Assane, finiranno per mettersi nei guai. Davanti al notaio, Chiara intanto firmerà i documenti per entrare in società con Marina e Roberto e sarà pronta a entrare in azione con il suo piano di vendetta. Alberto tenterà di riconquistare la fiducia di Gianluca, che non riesce a credere che suo padre sia cambiato e pentito mentre Mariella e Guido ritroveranno la loro complicità e potrebbero tornare presto insieme. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2025: Michele si mette nei guai

Michele ha cominciato a credere che Agata abbia qualche abilità particolare e ha deciso di ricorrere al suo aiuto per trovare Assane. La donna gli ha rivelato di avere delle informazioni molto importanti sul ragazzo sparito e Saviani si è lasciato prendere dal desiderio di scoprire cosa gli sia accaduto. I due, alleati e pronti a ritrovare il giovane bracciante, finiranno per mettersi in pericolo. Quanto c’è Gagliotti di mezzo niente è facile e anche stavolta il giornalista dovrà fare i conti con un Gennaro più che mai scatenato e per giunta con una nuova alleata, pericolosa quanto lui perché assetata di vendetta.

Chiara diventa socia dei Ferri ed è pronta alla sua vendetta, ecco cosa succederà nella puntata di Upas

Chiara è l’alleata di Gennaro di cui stavamo parlando e sarà lei a far tremare Marina e suo marito molto più di quanto abbia fatto Gagliotti sino a ora. Dietro al suo angelico viso ma soprattutto dietro al sorriso che ha profuso alla Giordano nelle scorse puntate di Un Posto al Sole, si nasconde un preciso obiettivo: quello di vendicarsi dei Ferri e di quello che è stata costretta a fare a causa loro. Nella puntata di Upas del 30 giugno 2025, la Petrone firmerà i documenti che la renderanno socia effettiva dei Cantieri Palladini-Flegrei e potrà mettere in moto il suo perfido piano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto desidera il perdono di Gianluca

Gianluca è tornato a Napoli e ha avuto un faccia a faccia con suo padre. Alberto ha cercato di convincerlo di essere un uomo cambiato e di essere pronto a dimostrarglielo così come a essere, finalmente, un padre affettuoso e presente per lui. Il giovane Palladini non ha creduto a una singola parola e l’avvocato si troverà a lottare per convincerlo di fare sul serio. Ci riuscirà? Troverà un modo per (ri)stabilire un rapporto con suo figlio? Intanto tra Mariella e Guido ci sarà un riavvicinamento molto importante. I due riscopriranno la loro intesa, che forse li porterà a vincere ogni remora che ancora li tiene lontani e a tornare insieme per la gioia del piccolo Lollo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.