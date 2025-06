Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2025: Nunzio trema!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 giugno 2025 vedremo Nunzio molto preoccupato per il ritorno di Gianluca. Rossella sarà ancora innamorata? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole torna il 30 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Lunedì andrà in onda l'episodio previsto per il 27 giugno 2025. Ecco la trama: Nunzio sarà geloso di Rossella e Gianluca, che vedrà insieme mentre Samuel non saprà come gestire il comportamento esuberante di Gabriela, che gli sta creando diversi problemi. Intanto Michele deciderà di farsi aiutare da Agata per ritrovare Assane mentre Elena avrà finalmente capito di che pasta è fatto Gagliotti. Bice organizzerà una vendetta contro Lello e Mariella finirà per esserne suo malgrado invischiata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel fatica a gestire Gabriela

Gabriela ha affilato le armi e si prepara a dare una lezione a Micaela, qualora la ragazza si faccia di nuovo sotto. La nuova compagna di Samuel si è distinta per il suo talento e di certo la Cirillo non può competere. L'esuberanza e il comportamento della ballerina stanno perà creando qualche dissapore con il Piccirillo. Lo chef non sa come gestire la sua ragazza e la cosa lo rende molto nervoso. Il giovane si confiderà con Nunzio, che lo spingerà a essere positivo e a non lasciarsi sopraffare dalla gelosia. Ma sarà lui a cedervi!

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 giugno 2025: Nunzio ha paura di Gianluca

Con il ritorno di Gianluca a Napoli Alberto ha cercato di dimostrare al figlio di essere cambiato ma lui continuerà a essere molto incerto. Il ragazzo avrà però modo di rivedere molte persone a cui vuole bene e tra questi c'è Rossella. La Graziani sarà felice di rivederlo ma questo scatenerà una grande preoccupazione in Nunzio, che spererà che la sua compagna non provi ancora qualcosa per Palladini. Lo chef comincerà a tenerli d'occhio e tenterà di non far vedere la gelosia che lo coglierà all'improvviso, proprio dopo che avrà spinto Samuel a non farsi condizionare.

Mariella è in “pericolo”, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Nella puntata di Un Posto al Sole del 30 giugno 2025 vedremo Elena aprire finalmente gli occhi; la Giordano capirà la vera natura di Gennaro mentre Chiara sarà la sua nuova alleata. Michele sarà sempre più convinto che Gennaro sia coinvolto nella sparizione di Assane e farà di tutto per scoprire cosa gli sia successo; deciderà così di contattare Agata e di accettare il suo aiuto. Intanto Bice metterà in moto la sua vendetta contro Lello. La Cerruti finirà però per mettere Mariella in pericolo e per l’Altieri significherà affrontare una situazione complicata da cui dovrà trovare il modo di uscire il prima possibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.