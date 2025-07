Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2025: Ornella trema, Eugenio sta male!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 luglio 2025 vedremo Ornella molto in pensiero per Eugenio, il cui malore non sembra essere una cosa passeggera. La salute di Nicotera sarà compromessa? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Grandi preoccupazioni in arrivo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 luglio 2025 su Rai3. Le anticipazioni ci rivelano che Ornella terrà d’occhio Eugenio dopo il suo improvviso malore e sarà molto in ansia per lui, nonostante lui cerchi di minimizzare l’accaduto. Intanto anche Silvia sarà spaventata. La Graziani sarà in pensiero per l’avvicinamento tra Michele e Agata ma soprattutto per l’interesse sempre maggiore del Saviani per l’occulto. Impaurita, Silvia chiederà a Rossella di darle una mano ma sua figlia non potrà esserle di grande aiuto perché nella sua vita ci sarà il ritorno di un personaggio che la farà tremare. Marina e Roberto non si lasceranno vincere dalle difficoltà e faranno di tutto per impedire che Gennaro ottenga il ruolo di amministratore delegato dei Cantieri. I due troveranno un prezioso alleato ma chi sarà? Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2025: Ornella in ansia per Eugenio

Eugenio ha avuto un malore improvviso durante l’ascolto della prima puntata del podcast di Viola. Ornella si è accorta di tutto e grazie al suo occhio clinico e alla sua esperienza, non le è sfuggito il fatto che il suo ex genero non stia bene come invece dice di stare. Il magistrato minimizzerà l’accaduto ma la dottoressa Bruni sarà convinta che si debba far visitare il prima possibile. Nicotera non la starà ad ascoltare ma presto dovrà fare come dice. Sì perché la malattia di Eugenio si rivelerà più grave del previsto e metterà Viola e la sua famiglia in difficoltà.

Un Posto al Sole: Silvia tiene d’occhio Michele e il suo nuovo interesse per l’occulto

Michele ha rivelato a Silvia di aver iniziato a pensare che Agata possa essere davvero dotata di poteri soprannaturali. Questa rivelazione ha fatto sgranare gli occhi alla Graziani e l’ha messa sull’attenti. Come può un uomo così concreto come il suo compagno credere che esistano persone dotate di poteri magici? Silvia cercherà di non dare a vedere la sua preoccupazione ma inizierà a tenere d’occhio le mosse del giornalista ma soprattutto spererà che Rossella le dia una mano per riportare suo padre con i piedi per terra. Peccato che la dottoressa debba avere a che fare con un incubo del suo passato. Come era prevedibile, Fusco si presenterà in ospedale dopo il ricovero di sua madre e per Ross sarà come ripiombare in un oscuro vortice di paura, da cui dovrà uscire prima che sia troppo tardi.

Marina e Roberto non si danno per vinti, ecco cosa vedremo nella puntata di Upas

Marina e Roberto devono correre ai ripari dopo aver scoperto del voltafaccia di Chiara; i coniugi sono rimasti ovviamente sconvolti dal fatto che la Petrone abbia fatto il doppiogioco e si sia alleata con Gagliotti. I due hanno cercato l’aiuto di Filippo, affinché lui cerchi di convincere la ragazza a tornare indietro sui suoi passi. La Giordano e Ferri dovranno impedire con ogni forza che Gennaro riesca a ottenere il ruolo di amministratore delegato dei Cantieri e troveranno un alleato molto prezioso, che li sosterrà in questa battaglia contro Gagliotti e la sua nuova “amica”.

