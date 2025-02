Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025: Michele mette all'angolo Gagliotti, poi il colpo di scena!

Anticipazioni TV

Puntata in onda Lunedì 3 marzo 2025

Gennaro Gagliotti ha la conferma che Michele è in possesso delle prove che potrebbero creare seri problemi all’azienda di famiglia, e cerca di intimorire il giornalista. Nel frattempo, Alice avrà un confronto teso con Vinicio, che ha tradito la sua fiducia. Rosa ha reagito in modo esagerato al comportamento indisponente di Manuel, finendo con il prendersela anche con Damiano, e questo sembra essere legato alla sua paura di lasciarsi andare. Su Filippo e le Cirillo aleggia la possibilità dell’arrivo di Monica mentre Serena avrà motivo di preoccuparsi ma anche di essere fiera di Manuela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 3 marzo 2025.

Puntata in onda Martedì 4 marzo 2025

Alice prova a digerire la delusione ricevuta dal tradimento di Vinicio mentre Michele ha deciso: intervisterà Gennaro Gagliotti con l’intenzione di metterlo con le spalle al muro. Giulia percepisce le persistenti insicurezze di Rosa rispetto alla relazione con Pino e ne parla con Raffaele. Nel frattempo, Valeria fa una sorpresa a Niko per festeggiare Carnevale. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 marzo 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 marzo 2025

Rossella sta progettando il proprio futuro con Nunzio, mentre Fusco riceve un avviso di garanzia che rischia di mandare a rotoli la propria vita, oltre che fargli perdere il controllo. Umiliato da Ciro, Gennaro intravede la sua rovina e quella delle aziende Gagliotti. Preoccupata per l’incolumità di Michele, Silvia gli chiederà di prendere una decisione molto difficile mentre Guido realizza che Mimmo sta creando un legame sempre più forte con Mariella e Lollo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 marzo 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 marzo 2025

Fusco è sempre più sotto pressione e sembra sul punto di esplodere, mentre Roberto solidarizza con Gennaro Gagliotti, nonostante Michele sia sempre più deciso a portare avanti l’inchiesta anche alla luce delle ultime intimidazioni. Alice, intanto, riceverà al lavoro una visita inattesa e Mariella sembra avere nostalgia della vita che aveva con Guido. Convinta che l’uomo possa illuderla, Bice è decisa a non farle fare alcun passo indietro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 marzo 2025.

Puntata in onda Venerdì 7 marzo 2025

Rossella e Nunzio sono felici mentre Fusco è sempre più instabile e fuori controllo, tanto da arrivare a commettere un gesto che avrà conseguenze inaspettate. Vinicio cerca un chiarimento con Alice: i due si riusciranno a riavvicinare? Michele riceve una notizia importante riguardo sull’inchiesta sui Gagliotti, ma un colpo del destino crudele rovina tutto mentre Renato e Raffaele avranno uno scontro in materia di giardinaggio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2025.

