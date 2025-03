Un Posto al Sole Anticipazioni 7 marzo 2025: Rossella nel panico. Il terrore torna a bussare alla sua porta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Fusco farà un gesto terribile. Rossella ne pagherà le conseguenze?

Rossella è pronta a cominciare una nuova vita ma qualcosa anzi qualcuno potrebbe impedirglielo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Fusco perdere il controllo e commettere un’azione che avrà conseguenze nefaste. Possibile che a pagarne le conseguenze sia proprio la Graziani? Le anticipazioni della Soap ci rivelano anche che nell’episodio Vinicio cercherà di fare pace con Alice e i due potrebbero ritrovare la sintonia mentre Michele riceverà una notizia molto importante riguardo all’inchiesta sui Gagliotti. Anche a lui, però, il destino riserverà brutte sorprese. Renato e Raffaele si ritroveranno a discutere ma stavolta il tema sarà il giardinaggio.

Un Posto al Sole Puntata del 7 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 7 marzo 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 marzo 2025: Rossella rischia di morire?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano con il fiato sospeso. Sembra infatti che nella puntata in onda il 7 marzo 2025 succederà qualcosa di terribile. Fusco, ormai completamente fuori controllo, fare una scelta terribile, che avrà delle ripercussioni tragiche. Non è purtroppo certo quello che succederà ma siamo abbastanza certi che avrà un duro peso sulla vita di Rossella. La Graziani ha denunciato il primario e si appresta a voltare pagina insieme a Nunzio ma la felicità potrebbe non essere destinata ad arrivare, non adesso. Fusco potrebbe mettere la dottoressa in pericolo o tentare il suicidio, facendo sentire Ross in colpa e facendola ripiombare in piena crisi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vinicio chiede scusa ad Alice

Alice è furiosa con Vinicio. La ragazza è rimasta delusa dal suo comportamento e avrebbe desiderato che il suo innamorato si comportasse in maniera molto diversa e non tradisse il loro patto. Il ragazzo si è sentito in dovere di affrontare suo fratello Gennaro ma si sentirà anche in dovere di chiarire le cose con la Pergolesi. Si è quindi presentato da lei per chiederle scusa e per cercare di risolvere il loro alterco. Tra i due ragazzi potrebbe tornare molto presto la pace. Renato e Raffaele invece avranno un altro duro scontro, stavolta il motivo del contendere sarà il giardinaggio.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Un destino crudele attende Michele

Michele non ha gettato la spugna e nonostante le minacce e le preghiere di Silvia, ha continuato con la sua inchiesta. Saviani non intende fermarsi proprio quando Gagliotti sembra avere le spalle al muro. Ma Gennaro ha preso accordi con Roberto e l’alleanza con Ferri potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che il giornalista riceverà sì una notizia molto importante e utile per il suo lavoro ma anche che per lui è in arrivo un destino imprevedibile e terribile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.