Un Posto al Sole Anticipazioni 6 marzo 2025: Mariella ha nostalgia di Guido. Ma che sta succedendo?

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 6 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Mariella rivelerà a Bice di avere nostalgia dei momenti passati con Guido. La Cerruti cercherà di impedire che l'amica soffra ancora a causa del Del Bue.

Tra Mariella e Guido qualcosa sta di nuovo cambiando. Le anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 6 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che l’Altieri comincerà a sentire nostalgia della vita che aveva con Guido ma Bice, convinta che la sua amica stia sbagliando e che il Del Bue possa illuderla ancora una volta, farà in mondo che lei non torni indietro sui suoi passi. Per Fusco le cose stanno andando sempre peggio. Il dottore è sul punto di crollare. Gagliotti tornerà alla carica con Roberto, con cui stringerà un perfido accordo mentre Michele nonostante tutto e nonostante le paure di Silvia, sarà determinato ad andare avanti con la sua inchiesta. Alice riceverà una visita inaspettata durante il suo orario di lavoro.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 marzo 2025: Mariella ha nostalgia di Guido ma Bice la frena

Guido è molto nervoso; non sopporta la nuova vita di Mariella e sta facendo molta fatica ad accettare che l’Altieri abbia cominciato una relazione con Mimmo. La presenza di quest’ultimo accanto all’ex compagna e a suo figlio, l’ha indisposto talmente tanto da portarlo a farsi di nuovo avanti con la vigilessa. Mariella si sentirà in parte lusingata da questo e in parte sentirà una forte nostalgia dei momenti vissuti accanto al padre di suo figlio. Bice sarà molto preoccupata per come stanno evolvendo le cose per la sua amica e convinta che Guido possa solo illuderla, farà in modo da non farle fare un passo indietro, per impedirle di soffrire di nuovo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gagliotti e Roberto pericolosi alleati

Gagliotti ha minacciato Michele ma non ha sortito alcun effetto. Il Saviani ha continuato a mettergli i bastoni tra le ruote e come se non bastasse Ciro lo ha umiliato. Per Gennaro arriverà il momento di tirare fuori le armi pesanti. Si rivolgerà di nuovo a Roberto e stavolta la loro alleanza potrebbe essere così tanto subdola e sibillina da mettere in serio pericolo Saviani e la sua famiglia. Intanto Alice, delusa da Vinicio, riceverà un’inaspettata visita in Radio durante il suo orario lavorativo.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Fusco perde il controllo!

La denuncia di Rossella ha aperto il vaso di Pandora e Fusco stavolta non sembra in grado di trovare una soluzione per uscire illeso dalla situazione complicata in cui si è ritrovato. Sempre più sotto pressione, il primario sarà sul punto di perdere il controllo e potrebbe diventare molto pericoloso per tutti. Intanto Michele, nonostante le intimidazioni e le preghiere di Silvia, vorrà continuare la sua inchiesta. Saviani non vorrà gettare la spugna, non ora che è così vicino alla vittoria. Ma presto dovrà vedersela con un nemico molto potente.

