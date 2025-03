Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2025: Silvia e Guido devono correre ai ripari... ma ormai la situazione è grave!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 5 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Silvia e Guido in ansia. Riusciranno a risolvere i problemi nelle loro vite?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano con il fiato sospeso. Nella puntata della Soap che ci farà compagnia il 5 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Silvia e Guido si troveranno in difficoltà e cercheranno di gestire al meglio i problemi comparsi improvvisamente nella loro vita. La Graziani sarà molto in asia per Michele, a causa dei pericoli che sta correndo con Gagliotti e gli chiederà di fare una scelta molto difficile ma l’unica che potrebbe riportare la pace tra loro. Guido invece si renderà conto che Mimmo vuole davvero fare parte della famiglia di Mariella e Lollo e la cosa lo turberà e infastidirà tantissimo. Il Del Bue cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote? Rossella invece, pronta a mettere in pratica le promesse che ha fatto a se stessa, comincerà a progettare il suo futuro con Nunzio mentre Fusco riceverà un avviso di garanzia che potrebbe fargli perdere completamente il controllo. Gennaro verrà umiliato da Ciro, chiamato in causa da Vinicio, e inizierà a pensare di avere davvero le spalle al muro.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2025: Silvia e Guido in ansia per il loro futuro

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 marzo 2025, vedremo Silvia e Guido molto nervosi. I due cugini si troveranno a vivere delle situazioni complicate e preoccupanti, che li costringeranno a fare i conti con se stessi e con il pericolo. Silvia sarà molto spaventata per l’incolumità di Michele. Gagliotti lo ha minacciato ma lui è comunque pronto a tutto pur di continuare la sua inchiesta. La Graziani avrà il terrore che possa succedere qualcosa al suo compagno e per evitare che ciò accada gli chiederà di fare una scelta molto difficile ma per lei necessaria. Guido invece si renderà conto che Mimmo fa sul serio e vuole occupare un posto di rilievo nella vita di Mariella e Lollo. Il Del Bue sarà infastidito e riterrà che quel posto sia ancora suo. Possibile che arrivi a mettergli i bastoni tra le ruote e magari illuda l’Altieri?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella pensa al suo futuro

Rossella ha deciso di denunciare Fusco e di affrontare le conseguenze del suo gesto con coraggio. La ragazza ha capito di non poter continuare a fare finta di nulla e ha scelto di rischiare la sua carriera al San Filippo pur di ritrovare la sua serenità emotiva. La famiglia le sta e le sarà sempre accanto e questo le permetterà di pensare al suo futuro con Nunzio, sul quale comincerà a fare progetti. Intanto Fusco riceverà un avviso di garanzia che rischierà di fargli perdere il controllo. Il dottore si renderà conto di poter perdere tutto in un solo momento.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Gennaro con le spalle al muro!

Michele non si vuole arrendere e nonostante le minacce intende proseguire con la sua inchiesta. Saviani non ha intenzione di gettare la spugna proprio ora e pare che il suo coraggio e la sua determinazione stiano portando ai frutti da lui sperati. Gagliotti si troverà davvero con le spalle al muro. Vinicio si avvarrà dell’aiuto di Ciro, da lui chiamato in causa, e l’uomo umilierà Gennaro talmente tanto da fargli cominciare a temere di essere sul ciglio del precipizio, avviato a vedere fallire l’azienda di famiglia. Succederà davvero oppure Gennaro userà un’arma segreta che lascerà tutti senza parole?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 marzo 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.