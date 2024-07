Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024: Alberto stana Clara ed Eduardo e si prepara alla vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 luglio 2024

Alberto non si accontenta delle poche ore che ha passato con Federico e decide di seguire Clara per scoprire dove la ragazza si sia trasferita, dopo che è entrata nel programma protezione testimoni. Per riuscire a ottenere quanto ha in mente, escogita un piano e comincia a fare le sue prime mosse. Bice ha un duro confronto con Sergio, ora compagno di Marika. La lite tra la Cerruti e Massaro ha delle ripercussioni sia sul rapporto tra Guido e Mariella ma anche su quello tra Rosa e Marika stessa. Michele non sa più come comportarsi. La vendita della radio lo preoccupa ma Filippo lo spinge a godersi la sua meritata vacanza e a partire con Silvia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 luglio 2024

Puntata in onda Martedì 30 luglio 2024

Il rapporto tra Marika e Rosa è appeso a un filo. La prima accusa ancora la Picariello e questo porta entrambe a raffreddare il loro rapporto. Bice e Mariella invece riescono ad appianare le divergenze e a salvare la loro amicizia. Clara ed Eduardo sono in attesa dell’arrivo della loro bambina e organizzano le ultime cose prima del parto. I due non sanno però che Alberto sia sulle loro tracce e abbia tutta l’intenzione di vendicarsi di loro, colpevoli di avergli portato via Federico. Filippo continua a sperare che Roberto non compri Radio Golfo 99 mentre Marina si rende conto che suo marito è molto nervoso, anzi proprio frustrato, a causa della situazione che si è creata con Tommaso. Il suo cattivo umore lo sta portando a essere rigido e gelido, addirittura sibillino, anche negli affari e nella trattativa con Chiara, per cui è certa abbia qualcosa in mente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 luglio 2024

Puntata in onda Mercoledì 31 luglio 2024

Marina si è convinta che Roberto abbia qualche piano in mente e che la questione di Tommaso lo abbia reso rigido e sibillino anche sul lavoro. La Giordano non ha idea di cosa stia tramando ma ci ha visto giusto. Ferri sta per mettere in atto un qualcosa di diabolico per acquistare la radio di Chiara. Claudia torna a pensare di voler lasciare Napoli mentre Marika e Bice si ritrovano vicine in spiaggia e finiscono per litigare di nuovo. Manuel è molto triste per il ritorno anticipato a casa e, spaventato di dover riaffrontare i suoi problemi, diventa sempre più nervoso e teso con sua madre. Rosa si accorgerà che il suo bambino è turbato da qualcosa anzi qualcuno? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 31 luglio 2024

Puntata in onda Giovedì 1° agosto 2024

Marika e Bice, dopo essersi confrontate faccia a faccia, cominciano a pensare di non essere poi così tanto diverse. Cosa succederà ora che le due hanno capito di vere qualcosa in comune? Mariella si è convinta di voler riconquistare Guido, costi quel che costi mentre Roberto, teso e con la mente occupata dal pensiero dell’imminente processo per l’affidamento di Tommaso, decide di non arrendersi e anzi pensa di giocare un’altra carta contro Ida, con l’intento di screditarla. Renato si prepara a partire per la Sicilia, dove passerà le vacanze insieme alla famiglia mentre Niko deve affrontare un cambio di programma improvviso, che lo spinge a cercare l’appoggio di Jimmy. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° agosto 2024

Puntata in onda Venerdì 2 agosto 2024

Mariella tenta in tutti i modi di riconquistare Guido ma nonostante le sue buone intenzioni, la cosa non sembra destinata ad andare in porto. Tra lei e Guido pare che il divario sia incolmabile, tanto che il Del Bue pensa di passare dei giorni lontano da casa. Niko, Jimmy e Giulia rischiano di non poter partire per la Sicilia e di non rivedere quindi Angela, Franco e Bianca. Riuscirà la famiglia Poggi a riunirsi almeno per l’estate? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 agosto 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.